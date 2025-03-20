SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmadan önce Başsavcı Akın Gürlek'e neden mesaj attı? Ortaya çıktı...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, büyük yolsuzluk operasyonunda gözaltına alındı. İmamoğlu ile birlikte 106 kişiye daha gözaltı kararı verildi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu'nun şirket yöneticileri Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz gibi isimler de gözaltına alındı.
EKREM İMAMOĞLU İFADE VERİYOR
Ekrem İmamoğlu'na yolsuzluk suçlamasının dışında Kent Uzlaşısı sürecinde PKK/KCK'lıların belediyede işe alınmasında aktif rol oynadığı gerekçesiyle de suçlamalar yöneltiliyor. İmamoğlu, sağlık kontrollerinin ardından ilk olarak Mali Şube'de yolsuzluk suçlamasına dair ifadesini veriyor. Gözaltı süresinin 4 gün olduğu, uzaması halinde ek süre talep edilebileceği belirtiliyor.
EKREM İMAMOĞLU'NA YAKIN İSİM PARALARLA KAÇARKEN YAKALANDI
Terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan, kamuoyunda 'İmamoğlu'nun villacısı' olarak tanınan Ali Nuhoğlu, yanına aldığı 40 milyon Tl ile kaçarken yakalandı. 2018 yılında iflasını açıklayarak konkordato ilan eden Nuhoğlu'nu yakın arkadaşı İmamoğlu son anda iflastan kurtarmıştı.
EKREM İMAMOĞLU GÜNLER ÖNCE BAŞSAVCIYA NEDEN MESAJ ATTI?
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından birbirinden ilginç detaylar ortaya çıktı. Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu bugünkü yazısında İmamoğlu'nun Başsavcı Akın Gürlek'e mesaj attığını açıkladı.
Müderrisoğlu'nun yazısındaki o kısım şöyle:
Tarihler, 13 Ocak 2025'i gösteriyordu. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alındığını duyan Ekrem Bey, sabahın erken saatlerinde panikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ulaşmaya çalıştı. İddiaya göre, kendisine mesaj da gönderdi, dönüş alamadı. Başsavcıdan randevu istiyordu! Belli ki İmamoğlu dosyası bir süre daha gündemdeki yerini koruyacak.
Lâkin bugün atıp tutanların ezici çoğunluğu, soruşturma ve gözaltı sürecine esas bilgi, belge ve tanıklıkların bizzat Ekrem Bey ve çalışma arkadaşlarının en yakınındaki kişiler tarafından başsavcılığa iletildiğini öğrendiklerinde sanırım çok şaşıracaklar. Savcının özel ekip kurup aylarca çalışsa ulaşamayacağı delillerin bizzat CHP içi hesaplaşma nedeniyle adalete teslim edildiğini duyduklarında inanamayacaklar.