SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmadan önce Başsavcı Akın Gürlek'e neden mesaj attı? Ortaya çıktı...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, büyük yolsuzluk operasyonunda gözaltına alındı. İmamoğlu ile birlikte 106 kişiye daha gözaltı kararı verildi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu'nun şirket yöneticileri Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz gibi isimler de gözaltına alındı.

EKREM İMAMOĞLU İFADE VERİYOR Ekrem İmamoğlu'na yolsuzluk suçlamasının dışında Kent Uzlaşısı sürecinde PKK/KCK'lıların belediyede işe alınmasında aktif rol oynadığı gerekçesiyle de suçlamalar yöneltiliyor. İmamoğlu, sağlık kontrollerinin ardından ilk olarak Mali Şube'de yolsuzluk suçlamasına dair ifadesini veriyor. Gözaltı süresinin 4 gün olduğu, uzaması halinde ek süre talep edilebileceği belirtiliyor.