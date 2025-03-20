Son dakika: TBMM’de Ekrem İmamoğlu gerilimi! CHP’li Başarır şişe fırlattı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası CHP'li vekiller TBMM'de provokasyona devam ediyor. CHP'li Ali Mahir Başarır, AK Partili vekillerin bulunduğu sıraya elindeki şişeyi fırlattı.

AK Parti Konya milletvekili Mehmet Baykan, CHP'nin, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e neden sahip çıkmadığını sorguladı. Bunun üzerine CHP milletvekilleri provokasyona soyundu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır elindeki kolonyayı AK Parti sıralarına doğru fırlattı.

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