  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Gündem Son dakika: TBMM'de Ekrem İmamoğlu gerilimi! CHP'li Başarır şişe fırlattı

Son dakika: TBMM'de Ekrem İmamoğlu gerilimi! CHP'li Başarır şişe fırlattı

Son dakika haberleri...Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP'li vekiller yine olay çıkardı. CHP'li Ali Mahir Başarır, AK Partili vekillerin bulunduğu sıraya şişe fırlattı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Son dakika: TBMM’de Ekrem İmamoğlu gerilimi! CHP’li Başarır şişe fırlattı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası CHP'li vekiller TBMM'de provokasyona devam ediyor. CHP'li Ali Mahir Başarır, AK Partili vekillerin bulunduğu sıraya elindeki şişeyi fırlattı.

AK Parti Konya milletvekili Mehmet Baykan, CHP'nin, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e neden sahip çıkmadığını sorguladı. Bunun üzerine CHP milletvekilleri provokasyona soyundu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır elindeki kolonyayı AK Parti sıralarına doğru fırlattı.

Son dakika: TBMM’de Ekrem İmamoğlu gerilimi! CHP’li Başarır şişe fırlattı SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'nun şirketiyle ilgili MASAK raporuna yansıyan şok detaylar: 3 yılda milyon dolarlık mal varlığı Son dakika: TBMM’de Ekrem İmamoğlu gerilimi! CHP’li Başarır şişe fırlattı Son dakika: Ekrem İmamoğlu ile birlikte Alex De Souza'nın kankası da gözaltında! Şeyma Subaşı'nın eniştesi kaçak...

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA