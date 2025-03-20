Son dakika: Ekrem İmamoğlu ile birlikte Alex De Souza'nın kankası da gözaltında! Şeyma Subaşı'nın eniştesi kaçak...

NUHOĞLU 40 MİLYON TL İLE KAÇARKEN YAKALANDI 'İmamoğlu'nun villacısı' olarak bilinen Ali Nuhoğlu da gözaltına alınan isimler arasında Nuhoğlu, 40 milyon lira ile kaçarken yakalandı.

ŞEYMA SUBAŞI'NIN ENİŞTESİ YURT DIŞINA KAÇMIŞ Soruşturma kapsamında dikkat çeken isimlerden biri de Merthan Açıl. Açıl, Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Subaşı ile evlenmişti. Açıl'ın bir süredir yurt dışında olduğu, bu nedenle gözaltına alınamadığı belirtildi.