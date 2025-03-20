Son dakika: Ekrem İmamoğlu ile birlikte Alex De Souza'nın kankası da gözaltında! Şeyma Subaşı'nın eniştesi kaçak...

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı büyük yolsuzluk operasyonunda tanıdık simalar da yakalandı. 106 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılırken, gözaltına alınan isimlerden biri de Alex De Souza'nın en yakın arkadaşlarından olan Murat Kapki oldu.
EKREM İMAMOĞLU GÖZALTINA ALINDI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 560 milyar liralık yolsuzluk suçlamasında 'Suç örgütü lideri' olarak gözaltına alındı. Ekrem İmamoğlu, sağlık kontrolünün ardından ifade vermeye başladı. İmamoğlu, ayrıca Kent Uzlaşısı kapsamında da suçlanıyor.
106 İSİM İÇİN GÖZALTI KARARI
Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra yakın çalışma arkadaşı Necati Özkan, Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
NUHOĞLU 40 MİLYON TL İLE KAÇARKEN YAKALANDI
'İmamoğlu'nun villacısı' olarak bilinen Ali Nuhoğlu da gözaltına alınan isimler arasında Nuhoğlu, 40 milyon lira ile kaçarken yakalandı.
ŞEYMA SUBAŞI'NIN ENİŞTESİ YURT DIŞINA KAÇMIŞ
Soruşturma kapsamında dikkat çeken isimlerden biri de Merthan Açıl. Açıl, Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Subaşı ile evlenmişti. Açıl'ın bir süredir yurt dışında olduğu, bu nedenle gözaltına alınamadığı belirtildi.
ALEX'İN KANKASI DA GÖZALTINDA
Patronlar Dünyası'nın haberine göre; yine gözaltı listesinde Alex'in kankası olarak bilinen Murat Kapki de yer aldı. Kapki, ADVERTCITY şirketinde Yönetim Kurulu Başkanı. Medya A.Ş. ile ilgili yürütülen soruşturmada, Kapki'nin şirketlerinin de İBB'den ihale aldığı tespit edildi. İhalelerden elde edilen haksız kazancın 180 milyon TL civarı olduğu iddia ediliyor.