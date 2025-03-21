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Haberler Gündem SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını bahane edip sokağa çıkmışlardı! Bakan Yerlikaya'dan açıklama

SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını bahane edip sokağa çıkmışlardı! Bakan Yerlikaya'dan açıklama

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör operasyonunu bahane edip sokağa çıkma çağrısı yapan hesapların tespit edildiğini ve 54 kişinin yakalandığını duyurdu. Sokağa çıkıp taşkınlık yapanların 16 polisi yaraladığını da belirten Yerlikaya, "Acil şifalar diliyorum." dedi.

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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını bahane edip sokağa çıkmışlardı! Bakan Yerlikaya’dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün sokağa çıkarak taşkınlık yapan grupların 16 polisi yaraladığını belirterek, sokak çağrısı yapan hesapların da tek tek tespit edildiğini duyurdu.

Yerlikaya X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bazı sosyal medya hesapları üzerinden; -"Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" ve -"Suç İşlemeye Tahrik" suçları kapsamında 72'si yurt dışında olmak üzere toplam 326 şüpheli hesap yöneticisi tespit edilmiştir. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımızın yaptığı koordineli çalışmalar sonucunda 54 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca, dün gece düzenlenen gösterilerde 53 şahsa; -2911 Sayılı Kanuna Muhalefet, -Kamu Malına Zarar Verme ve -Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçlarından işlem yapılmıştır. Bu gösterilerde 16 polisimiz yaralanmıştır. Polislerimize acil şifalar diliyorum. Kahraman polislerimiz, milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden görev başındadır. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız, kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam etmektedir.

SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını bahane edip sokağa çıkmışlardı! Bakan Yerlikaya’dan açıklama

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