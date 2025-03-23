Son dakika haberine göre; Kent Uzlaşısı soruşturması kapsamında Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan hakkında tutuklama talep edildi. 3 isim de hakimlikte savunma yapacak. Gözler mahkemede.