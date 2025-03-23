Son dakika haberine göre; Kent Uzlaşısı soruşturması kapsamında Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan hakkında tutuklama talep edildi. 3 isim de hakimlikte savunma yapacak. Gözler mahkemede.
TERÖR SUÇU NEDENİYLE TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan isimler arasında Şişli Beledi Başkanı Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan da yer alıyordu.
Kent Uzlaşısı soruşturmasında ifade veren 3 ismin de tutuklanması talep edildi.