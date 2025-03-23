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İBB ve Beylikdüzü'nde belediye başkan vekili seçimi için tarih belli oldu

Son dakika haberi... İstanbul Valiliği, İBB ve Beylikdüzü Belediye Meclislerinin belediye başkan vekili seçimi için 26 Mart Çarşamba günü toplanmasına karar verildiğini duyurdu. İBB Meclisi saat 13.00'te, Beylikdüzü Belediye Meclisi ise 09.00'da toplanacak.

AA

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İBB ve Beylikdüzü’nde belediye başkan vekili seçimi için tarih belli oldu

İstanbul Valiliği, tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü İlçe Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından, İBB ve Beylikdüzü Belediye Meclislerinin belediye başkan vekili seçimleri için 26 Mart Çarşamba günü toplanmasına karar verildiğini bildirdi.

İBB ve Beylikdüzü’nde belediye başkan vekili seçimi için tarih belli oldu Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İBB Başkanı İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'ın, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri uyarınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Belediye Meclislerinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı salonunda 26 Mart Çarşamba günü saat 13.00'te, Beylikdüzü Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda 26 Mart Çarşamba günü saat 09.00'da toplanmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür." ifadesi yer aldı.

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