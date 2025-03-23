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Haberler Gündem Son dakika: Bakan Tunç'tan İBB soruşturması hakkında açıklama

Son dakika: Bakan Tunç'tan İBB soruşturması hakkında açıklama

Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB'ye yönelik soruşturma hakkında açıklamada bulundu. Bakan Tunç, "Yargısal süreçler, hukuk sistemimizde denetime açık şekilde ilerlemekte olup, ilgili soruşturmalar halen devam etmektedir" açıklamasında bulundu

HABER MERKEZİ

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Son dakika: Bakan Tunç’tan İBB soruşturması hakkında açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında isnat edilen suçlar bakımından Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklama, adli kontrol ve serbest bırakma kararları verilmiştir.

Yargısal süreçler, hukuk sistemimizde denetime açık şekilde ilerlemekte olup, ilgili soruşturmalar halen devam etmektedir.

Hâkimler, bakmakta oldukları soruşturma ve kovuşturmalarda kararlarını verirken dosya kapsamı ile bağlıdır; isnat edilen suçlamalara ilişkin iddia, savunma ve deliller doğrultusunda hukuki bir sonuca ulaşırlar.

Bu çerçevede, yürütülen adli soruşturmayı bir "siyasi soruşturma" olarak nitelendirmek yanlış olup, hukuki değerlendirmelerin siyasi zemine çekilmesi, kamuoyunda yanlış algıların oluşmasına neden olabileceği gibi Hukuk Devleti ilkesine de aykırılık teşkil eder.

Hukuk Devleti ilkesine ve yargıya duyulan güvenin gereği olarak, sürecin tüm yönleriyle tamamlanması beklenmeli, yorum ve değerlendirmeler bu çerçevede itidalli bir yaklaşımla ele alınmalıdır.

Unutulmamalıdır ki adalet, yalnızca Türk milleti adına karar veren bağımsız ve tarafsız yargı mercileri eliyle tecelli eder.

Bu nedenle, sorumluluk makamında olanlar başta olmak üzere herkesin açıklamalarında daha dikkatli, özenli ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri, toplumda yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınmaları gerektiği unutulmamalıdır.

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Son dakika: Bakan Tunç’tan İBB soruşturması hakkında açıklama Son dakika: Bakan Tunç’tan İBB soruşturması hakkında açıklama Son dakika: Bakan Tunç’tan İBB soruşturması hakkında açıklama

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