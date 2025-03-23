SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu ile birlikte Buğra Gökçe de tutuklandı! İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne aday olmak için istifa etmişti

İBB'ye yönelik büyük yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan isimlerden biri olan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Buğra Gökçe, 31 Mart Yerel Seçimleri sırasında CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak istemiş, İmamoğlu tarafından desteklense de aday Cemil Tugay olmuştu.

BUĞRA GÖKÇE TUTUKLANDI İBB'de Genel Sekreter Yardımcısıyken, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak için istifa eden Buğra Gökçe, yolsuzluk oprasyonunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.