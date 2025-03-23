SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu ile birlikte Buğra Gökçe de tutuklandı! İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne aday olmak için istifa etmişti

İBB'ye yönelik büyük yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan isimlerden biri olan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Buğra Gökçe, 31 Mart Yerel Seçimleri sırasında CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak istemiş, İmamoğlu tarafından desteklense de aday Cemil Tugay olmuştu.
BUĞRA GÖKÇE TUTUKLANDI
İBB'de Genel Sekreter Yardımcısıyken, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak için istifa eden Buğra Gökçe, yolsuzluk oprasyonunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ADAY OLAMAYINCA İPA BAŞKANI OLDU
Ekrem İmamoğlu'nun tüm baskılarına rağmen CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay olarak açıklanmış, Gökçe, umduğunu bulamamıştı. Buğra Gökçe, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı olarak İmamoğlu ile çalışmaya devam etmişti.
BUĞRA GÖKÇE KİMDİR?
25 Mart 1974 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Buğra Gökçe, şehir plancısı ve bürokrat olarak Türkiye'de çeşitli belediyelerde görev almıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun olmuştur. Daha sonra yüksek lisans eğitimini tamamlamış ve meslek hayatına şehir planlama alanında başlamıştır. Çeşitli belediyelerde şehircilik ve kentsel dönüşüm projelerinde yer alarak yerel yönetimlerde aktif üstlenmiştir.