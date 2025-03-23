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Haberler Gündem SON DAKİKA: Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı

SON DAKİKA: Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı

Son dakika haberleri... Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakimlikteki ifadesinin detayları ortaya çıktı.

HABER MERKEZİ

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SON DAKİKA: Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı

Son dakika haberleri... İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturmalar kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğince mali nitelikli soruşturma kapsamında şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "rüşvet almak", "irtikap", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından tutuklandığı kaydedildi.

SON DAKİKA: Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı

HAKİMLİKTEKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakimlikteki ifadesinde bütün iddiaları reddettiğini söylediği öğrenildi.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN İSTANBUL VALİLİĞİNE BİLGİLENDİRME YAZISI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk" ve "terör" soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sulh ceza hakimliğince tutuklanmasına ilişkin İstanbul Valiliğine bilgilendirme yazısı gönderdi.

SON DAKİKA: Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı

Başsavcılığın İstanbul Valiliğine gönderdiği yazıda, İBB Başkanı İmamoğlu'nun üzerine atılı "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", rüşvet almak" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" suçlarından sevk edildiği İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında kuvvetli suç şüphesi olduğu gerekçesiyle tutuklandığı kaydedildi.

Yazıda, İmamoğlu'nun üzerine atılı "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan ise aynı hakimlikçe bu aşamada tutuklama tedbirine gerek bulunmadığı gerekçesiyle bu talebin reddine hükmedildiği aktarıldı.

Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığına dikkati çekilen yazıda, Beylikdüzü Belediye Belediye Başkanı Çalık'ın ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "irtikap" suçlarından sevk edildiği İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğince kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığı ifade edildi.

SON DAKİKA: Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı

İMAMOĞLU'NUN TERÖR SORUŞTURMASINDA SERBEST BIRAKILMASINA İTİRAZ EDİLECEK
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun, "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan tutuklanması talebinin reddine karar verilmesine itiraz edileceği bilgisine ulaşıldı.

"Yolsuzluk" soruşturması kapsamında bir kısım suçlardan tutuklanan İmamoğlu'nun bir kısım suçlardan serbest bırakılmasına da itiraz edeceği öğrenildi.

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