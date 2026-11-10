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Başkan Erdoğan'dan Atatürk'ü Anma Töreni'nde önemli açıklamalar

Son dakika haberleri...Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Tarafından Düzenlenen Anma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan’dan Atatürk’ü Anma Töreni’nde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan’dan Atatürk’ü Anma Töreni’nde önemli açıklamalarCANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Aziz Milletim, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu'nun değerli mensupları sizleri saygıyla hürmetle selamlıyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ü rahmetle yad ediyoruz.

Önceki Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü coşkuyla kutladık.

Cumhuriyeti korumak onun asli ve kurucu unsuru olan milletin hafızasını güçlendirmekle mümkündür.

Türkçemize, tarihimize öz veriyle hizmet eden kurumlarımıza gönülden teşekkür ediyorum, çalışmalarında başarılar diliyorum.

Milli Mücadele dönemi tarihimizin dönüm noktalarından biridir. Mustafa Kemal İstanbul'dan Anadolu'ya geçmiş bağımsızlık meşalesini ateşlemiştir.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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