Başkan Erdoğan: Batı İsrail’e karşı sessiz

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"BATI İSRAİL'E KARŞI SESSİZ"

"Sağlık çalışanları İsrail tarafından bilerek hedef alındı. İsrail bilerek hastaneleri vurdu. Gazze'nin ayakta kalan son binaları da ağır bombardıman altında yok ediliyor. Batı'nın sessizliği karşısında şımaran İsrail, soykırım politikasına Ramazan'da da devam ediyor. Son saldırılarda 70'ün üzerinde Filistinli kardeşimiz şehit oldu. Tüm şehitlere yüce Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Sizlerden edeceğiniz dualarda Gazeli kardeşlerimizi unutmamanızı istiyorum. Biz sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

"DERECEYE GİREN KARDEŞLERİMİZİ AYRI AYRI TEBRİK EDİYORUM"

TRT yayınlarının kahir ekseriyetini Gazze'ye ayırdı. Gazze'den dünyaya bir iletişim koridoru açarak gelişmeleri anbean aktardı. Sadece haber yayınlarıyla değil, soykırımı anlatan yapımlarıyla da adalet mücadelesine katkı sundu ve sunmaya devam ediyor. TRT mensuplarını bir kez daha tebrik ediyorum. Kuran-ı Kerim-i güzel okuma yarışmasına destek veren Diyanet Başkanlığımıza ve TRT'ye teşekkür ediyorum. Dereceye giren kardeşlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Yarışmaya giren 110 yarışmacıya da aynı şekilde tebrik ve takdirlerimi iletiyorum. İlki 2017 yılında yapılan bu yarışma hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

"KÖTÜ GİDİŞE DUR DEMEK ZORUNDAYIZ"

Coğrafyamızda nereye baksak kaos görüyoruz. Çözülmediği için derinleşen sorunlar görüyoruz. Bu olumsuz tablonun ortaya çıkmasında İslam dünyasındaki dağınıklığın da payı var. Kendi iç meselelerimizle uğraşmaktan dış dünyaya yeterince odaklanamıyoruz. Kimi zaman mezhep kimi zaman köken Müslümanların enerjilerini tüketiyor. İçten içe adeta çökertiyor. Emperyalistlerin bir asır önce ördüğü ve yıllardır sürekli büyüttüğü fitne ve nifak duvarlarını bir türlü yıkamıyoruz. Bu kötü gidişe dur demek zorundayız.

Şunu da tüm samimiyetimle söylüyorum. Dünyaya nizam veren geçmişimize baksak, İslam'ın nuruyla yeryüzünü aydınlatan, adaleti hakim kılan ecdadın izinden gitsek bu bile bizim için çok önemli bir başlangıç olacaktır.

"ŞER ŞEBEKELERİ NE YAPARSA YAPSIN İSTİKBAL BİZİMDİR"

Siz gençlerin Türkiye Yüzyılı'nda iyilik ve adaleti yeniden ihya edeceğinden hiç şüphe duymuyorum. Allah'ın izniyle şer şebekeleri ne yaparsa yapsın istikbal bizimdir. İstikbal Kur'an'ın çizdiği rotadan sapmadan gidenlerindir. İstikbal bedel ödeme pahasına hakkaniyetten ayrılmayanların, yarınlara dair umutlarını asla kaybetmeyenlerindir.

Kur'an-ı Kerim'i Güzek Okuma Yarışması'nda ödüle layık görülen kardeşlerimizi bir kez daha tek tek tebrik ediyorum. Sizleri bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla."