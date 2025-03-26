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Son dakika: Beylikdüzü Başkanvekili Serkan Çebi oldu

Son dakika haberleri...İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın tutuklanmasının ardından sabah saatlerinde toplanan Beylikdüzü Belediye Meclisi, Önder Serkan Çebi'yi belediye başkan vekili seçti.

HABER MERKEZİ

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Son dakika: Beylikdüzü Başkanvekili Serkan Çebi oldu

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tutuklanmasının ardından Önder Serkan Çebi Beylikdüzü Belediye Başkan vekili seçildi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Bugün Beylikdüzü Belediyesi Meclisi yeni başkan vekili seçmek üzere sabah 09.00'da toplandı. 24 oy alan Önder Serkan Çebi başkan vekili seçildi.

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