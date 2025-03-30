Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi

Başkan Erdoğan, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Müslüman liderlerle diplomasi trafiği yürütüyor. Peş peşe görüşmeler gerçekleştiren Başkan Erdoğan liderlerle ikili ilişkileri, küresel ve bölgesel meseleleri değerlendirip bayram tebriklerini iletti.

TÜRKMENİSTAN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki iş birliğini her alanda daha da ilerletmek için çalışmaların süreceğini belirtti. Başkan Erdoğan görüşmede, Berdimuhammedov'un Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

ENDONEZYA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Endonezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Endonezya arasındaki ilişkilerin memnuniyet verici bir istikamette geliştiğini, karşılıklı ziyaretler ve iş birliğini artıran adımlarla bunun devam edeceğini belirtti. Erdoğan görüşmede, Subianto'nun Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

CEZAYİR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Cezayir ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin atılacak adımlar ve yapılacak ziyaretlerle geliştirilmesi için gayret göstermeye devam edeceklerini ifade etti. Erdoğan, Filistin'de devam eden İsrail saldırılarının durdurulması ve ateşkesin sağlanması için Cezayir ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Tebbun'un Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

ÖZBEKİSTAN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Özbekistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, Özbekistan ile Türkiye'nin kapsamlı stratejik ortaklığının her geçen gün güçlenmesinin memnuniyet verici olduğunu, önümüzdeki dönemde iş birliğinin artarak süreceğini ifade etti. Erdoğan görüşmede, Mirziyoyev'in Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

KAZAKİSTAN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Kazakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Kazakistan'ın yüksek düzeyli stratejik iş birliği seviyesindeki ilişkileri ileriye taşımak için gayretlerin devam edeceğini belirtti. Erdoğan görüşmede, Tokayev'in Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

UMMAN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Umman ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze'deki zulümleri nedeniyle bayramın buruk karşılandığını, Türkiye'nin Filistin ile dayanışmayı her platformda sürdüreceğini ifade etti. Erdoğan görüşmede, Teymur El Said'in Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

MALEZYA

Başkan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Malezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, Filistin'deki insani krizin derinleştiğini, birlik içerisinde İsrail saldırganlığına karşı koymanın ve kalıcı ateşkes ile barışı sağlamak için gayretleri artırmanın önemli olduğunu belirtti. Erdoğan görüşmede, İbrahim'in Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

PAKİSTAN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede Türkiye'nin, İsrail zulmü altındaki Gazze'yi yalnız bırakmayacağını, Filistin'in haklı davasını anlatmaya devam edeceğini belirtti. Erdoğan görüşmede, Şerif'in Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

KIRGIZİSTAN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Kırgız Cumhuriyeti arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Kırgız Cumhuriyeti'nin aralarındaki iş birliğini her alanda geliştirmeye devam edeceğini belirtti. Erdoğan görüşmede, Caparov'un Ramazan Bayramı'nı da kutladı.