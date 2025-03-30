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Görev sırasında fenalaşan polis memuru Mesut Acar şehit oldu

Son dakika haberleri...Şanlıurfa'da görev sırasında fenalaşan polis memuru Mesut Acar şehit oldu. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yayınladığı başsağlığı mesajında "Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ

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Görev sırasında fenalaşan polis memuru Mesut Acar şehit oldu

Şanlıurfa'da görev sırasında fenalaşan polis memuru Mesut Acar şehit oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mesut Acar'ın, şüpheli bir kişinin yakalanması esnasında girdiği arbede sırasında yere düşüp fenalaştığı ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Görev sırasında fenalaşan polis memuru Mesut Acar şehit oldu

Açıklamada, şehide Allah'tan rahmet, sevenlerine ve emniyet teşkilatına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

BAKAN YERLİKAYA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.

Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Kahraman Polis Memurumuz Mesut Acar, dün akşam firari şahsın yakalanması esnasında rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bayram günü acımız, üzüntümüz tarifsiz...

Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum🇹🇷

Şehidimizin makamı âli olsun.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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