Şanlıurfa'da görev sırasında fenalaşan polis memuru Mesut Acar şehit oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mesut Acar'ın, şüpheli bir kişinin yakalanması esnasında girdiği arbede sırasında yere düşüp fenalaştığı ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, şehide Allah'tan rahmet, sevenlerine ve emniyet teşkilatına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

BAKAN YERLİKAYA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.

Milletimizin başı sağ olsun 🇹🇷 Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Kahraman Polis Memurumuz Mesut Acar, dün akşam firari şahsın yakalanması esnasında rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur🇹🇷 Bayram… pic.twitter.com/gqFM0kkwra March 30, 2025

Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Kahraman Polis Memurumuz Mesut Acar, dün akşam firari şahsın yakalanması esnasında rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bayram günü acımız, üzüntümüz tarifsiz...

Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum🇹🇷

Şehidimizin makamı âli olsun.