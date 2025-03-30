"Kaos arayanlar sokağa çağırıyor"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından Türkiye'nin bazı illerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde, 2 bine yakın gösterici gözaltına alındı. Yaşanan olaylarla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

REFORMLARI AK PARTİ YAPTI

Cevdet Yılmaz, hangi parti ve görüşten olursa olsun gençlerin kendilerini meşru platformlarda ifade etmeleri ve demokratik siyaset yapmalarının kıymetli olduğunu belirtti. AK Parti'nin gençlere siyasi temsil ve katılım kanallarını açan reformlar yapmış bir parti olduğunu vurgulayan Yılmaz, ekonomik ve sosyal politikalarda her zaman gençleri öncelikli görmüş olmaktan onur duyduklarını belirtti. AK Parti iktidarları döneminde üniversite sayısından, yurt ve burs imkanlarına, parasız yükseköğretim sisteminden gençlik merkezlerine birçok adım atıldığını anımsatan Yılmaz, tüm bu süreçlerde katılımcı bir anlayışla hareket ettiklerinin altını çizdi.

"DEMOKRASİYE HAKSIZLIK"

Özgüveni olan, milli değerleri sahiplenen, yenilikçi ve girişimci gençlerin, katma değeri yüksek ekonomi ve herkesi kapsayan kalkınma vizyonunun ana taşıyıcısı olduğunu aktaran Yılmaz, "Ancak, gençlerin siyasete katılımlarını sokak terörü ile karıştırmak, gençlere de demokrasiye de büyük haksızlık olur. Gençlerimiz ve ülkemiz için daha güzel yarınlar meşru alanın dışına çıkılarak kurulamaz. Kamu düzenini bozanlar, ekonomimizi hedef alanlar, kaos ortamı arayışında olanlar, herkesten çok çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğiyle oynamaktadır. Şair Ahmed Arif'in sözleriyle, 'Bunlar, engerekler ve çıyanlardır; bunlar, aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır. Tanı bunları, tanı da büyü.' Her kim gençlerimizi meşru olanın dışına, suça ve kamu düzenini bozmaya çağırıyorsa, gençlerin ve ülkemizin geleceğini karartmaya çalışıyordur. Aileler çocuklarına, gençler birbirlerine sahip çıktığı sürece, gençlerimizi bu tuzağa çekmeye çalışanlar başarılı olamayacaktır" dedi.