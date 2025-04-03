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Başkan Erdoğan'dan şehit bekçinin ailesine başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Bağcılar'da silahlı saldırı sonrası kaldırıldığı hastanede şehit olan bekçi Uğur Gölçek'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

AA

Giriş Tarihi:

Başkan Erdoğan’dan şehit bekçinin ailesine başsağlığı mesajı

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, İstanbul Bağcılar'da kimlik kontrolü yapmak isterken uğradığı silahlı saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan çarşı ve mahalle bekçisi Gölçek'in ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

NE OLMUŞTU?

2 Nisan'da, Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak'ta kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere açılan ateş sonucu ağır yaralanan Uğur Gölçek, kaldırıldığı özel bir hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlenen şüpheliler B.Ç. (19), R.Y. (24), A.Ö. (27) ve K.Ö. (31) Bağcılar'da yakalanmıştı.

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