AK Parti İzmir milletvekili Şebnem Bursalı’dan Özgür Özel’e sert tepki: Milli iradeye ve demokrasiye açık bir saldırıdır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir skandala daha imza attı. Özel, bugün gerçekleştirilen kurultayda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

AK Parti İzmir milletvekili Şebnem Bursalı, sosyal medya hesabından Özel'in sözlerine sert tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı'nın, milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza yönelik "cunta başkanı" ifadeleri, milli iradeye ve demokrasiye açık bir saldırıdır. Cumhurbaşkanımız meşru bir liderdir, gücünü milletten alır. Bu seviyesiz dil, CHP'nin içine düştüğü panik halinin ve… — Şebnem Bursalı (@sebnembursali) April 6, 2025

ŞEBNEM BURSALI: CUMHURBAŞKANIMIZ MEŞRU BİR LİDERDİR, GÜCÜNÜ MİLLETTEN ALIR

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı ise Özgür Özel'i çok sert bir dille eleştirdi. Bursalı, sosyal medyadaki paylaşımında "CHP Genel Başkanı'nın, milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza yönelik "cunta başkanı" ifadeleri, milli iradeye ve demokrasiye açık bir saldırıdır. Cumhurbaşkanımız meşru bir liderdir, gücünü milletten alır.

Bu seviyesiz dil, CHP'nin içine düştüğü panik halinin ve iftira siyasetine sarıldığının göstergesidir. Yolsuzluk iddialarına tek kelime edemeyenlerin, seçilmiş iktidara saldırması beyhude bir çabadır. Anayasal kurumlara ve millet iradesine saygı herkesin görevidir. CHP Genel Başkanı'nı, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve milletimizden derhal özür dilemeye davet ediyorum. Demokrasiyi hazmedemeyen bu zihniyete karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

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