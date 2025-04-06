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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özel'in sözlerine sert tepki: Cunta eşittir CHP'dir

Son dakika haberleri...AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in CHP olağanüstü kurultayındaki sözlerine sert tepki gösterdi. Çelik, 'Siyasi tarihimizde on yıllar boyunca cunta yönetimlerinin siyasi destekçisi her zaman CHP olmuştur. Demokratik siyasi sözlükte “cunta eşittir CHP” yazar.' dedi.

HABER MERKEZİ

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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özel’in sözlerine sert tepki: Cunta eşittir CHP’dir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in X hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize dönük olarak "cunta yönetimi" ifadesini kullanmış.

Siyasi tarihimizde on yıllar boyunca cunta yönetimlerinin siyasi destekçisi her zaman CHP olmuştur.

Demokratik siyasi sözlükte "CUNTA EŞİTTİR CHP" yazar.

Özgür Özel siyasi tarih bilmediği gibi siyasi cümle kurmayı da bilmiyor. Girdiği her seçimi millet iradesiyle kazanmış Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeleri kullanmak kötü niyetli bir siyasi cehaletten başka bir şey değildir.

Tipik bir CHP geleneğidir; demokratik yollarla seçilmiş iradeye cunta derler, karanlık cunta yönetimlerine ise demokrasi diye bakarlar.

Cumhurbaşkanımızın büyük siyasi mücadelesi ile demokrasimiz üzerindeki bütün gizli ve açık cuntalar etkisiz hale gelmiştir.

Cunta destekçisi CHP gelene��i ise bu kurultayda da "Yassıada zihniyetine biat" etmiştir.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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