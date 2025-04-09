Mahir Polat için ev hapsi kararı verildi

Son dakika haberleri...İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik 'Terör' soruşturması kapsamında 'Silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından sağlık durumunda yaşanan gelişmeler göz önünde bulundurularak ev hapsi kararı verildi.
NE OLMUŞTU?
Mahir Polat, 29 Mart'ta tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Yapılan kontrollerinin ardından hastanenin Kardiyoloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesinde müşahede altında tutulan Polat'a anjiyo işlemi yapılmıştı.
Tedavisi sona eren Polat, 31 Mart'ta taburcu edilmesinin ardından ceza infaz kurumuna gönderilmişti.
Polat, bugün Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kampüsündeki hastanede, sağlık durumunun ceza infaz kurumunda kalmasına elverişli olup olmadığının tespiti için kurul karşısına çıkmıştı.