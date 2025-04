Bakan Fidan: Türkiye çözümün merkezinde duran bir ülkedir

Fidan, bilginin yolculuğu gibi uluslararası krizler ve mücadelelerin de hızla yayıldığına işaret ederek siber saldırılar, dezenformasyon, yapay zekalı tehditler, enerji güvenliği ve ticaret savaşları gibi konuların artık küresel güvenlik kadar diplomatik zekanın da meselesi haline geldiğini söyledi. Diplomasinin artık sadece devletler arası bir araç değil, insanlığın ortak geleceğini şekillendiren bir zihin işi haline geldiğine dikkati çeken Fidan, 21. yüzyılın ilk çeyreği geride kalırken tarihin akışını şekillendirecek küresel bir dönüşüm yaşandığını ifade etti. Fidan, bu dönüşümün etkisinin her yerde hissedildiğini, dönüşümün yalnızca uluslararası sistemdeki güç merkezinin yer değiştirmesiyle sınırlı kalmadığını; mevcut düzenin, sorunlara çözümler üretememesi nedeniyle toplumsal hareketlerin kendi içinde de dönüşüme uğradığını dile getirdi. ÇOK KUTUPLU, KATMANLI VE BOYUTLU ULUSLARARASI DÜZEN Geleneksel tehdit algılarına her geçen gün yenilerinin eklendiğini ve ülkeler arasındaki karşılıklı güvenin giderek zedelendiğini ve hatta yok olduğunu vurgulayan Fidan, zamanın ruhunun artık çok kutuplu, katmanlı ve boyutlu bir uluslararası düzene işaret ettiğini kaydetti. Dışişleri Bakanı Fidan, jeopolitik ve ideolojik bölünme ile bloklaşma eğiliminin arttığına dikkati çekerek silahlanma yarışının maalesef yeniden başladığını ve bu ortamda küresel yönetimde yaşanan aşınmanın, çok taraflı kuruluşların zayıflamasının, küresel meselelerde eşgüdümün zorlaşmasının en önemli sınamalar olarak ortaya çıktığını söyledi. Uluslararası sisteme yönelik en büyük potansiyel tehdidin ise kuralsızlığın, belirsizliğin ve başına buyrukluğun hakim olduğu karanlık bir gelecek olduğuna dikkati çeken Fidan, bu nedenle uluslararası düzlemde aklıselim ve adalete dayanan gerçekçi politikalara ve etkin diplomasiye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Fidan, meselenin çok kutupluluğun doğru yönetilebilmesi olduğunun altını çizerek aynı zamanda küresel yönetişimin daha kapsayıcı hale getirilmesinin şart olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "daha adil bir dünya inşallah inşa edilebilecek" sözlerinin ancak bu şekilde gerçekleşebileceğine işaret eden Fidan, bu hedefin yalnızca söylemlerle değil, uluslararası kuruluşların da bu ilkeye göre yeniden şekillendirilmesiyle mümkün olacağını ifade etti.

"BMGK GÜCÜN TARAFINI TUTAN BİR DÜZENİ TEMSİL EDER HALE GELMİŞTİR"



Dışişleri Bakanı Fidan, Birleşmiş Milletlerin bugün uluslararası toplumun barış ve adalet beklentilerini maalesef karşılayamadığını vurgulayarak, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gücün tarafını tutan bir düzeni temsil eder hale gelmiştir. Bunun en açık örneği, Gazze'dir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Gazze'deki katliam karşısında sessiz ve etkisiz kalmıştır. Sessizlik büyüdü, adaletsizlik derinleşti, vicdanlar kanadı. Bu tablonun adı ise karşımıza meşruiyet krizi olarak çıktı." diye konuştu.



21.⁠ ⁠yüzyılda yeni uluslararası düzeninin zemini hazırlanırken öncelikle bu meşruiyet krizinin aşılması gerektiğine dikkati çeken Fidan, "Uluslararası kamuoyunun adalet çağrıları her yerde yankılanmakta, artık mızrak çuvala sığmamaktadır. Adil ve kalıcı temellere dayanmayan her düzen yıkılmaya mahkumdur. Bu nedenle dünya sisteminin merkezinde artık güç değil, hak hakim olmalıdır." ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE KRİZLERİN TAM KALBİNDE, GERİLİMLERİN ORTA YERİNDE AMA ÇÖZÜMÜN DE MERKEZİNDE DURAN BİR ÜLKEDİR"

Bakan Fidan, "Türkiye krizlerin tam kalbinde, gerilimlerin orta yerinde ama çözümün de merkezinde duran bir ülkedir. Bugün Türkiye, Gazze için sesini yükselten, Ukrayna için barış çağrısı yapan, Suriye için istikrar ve yeniden imarı savunan, Kafkaslar'da, Balkanlar'da ve Afrika'da işbirliği inşa eden bir aktördür. Bu duruşumuz sadece coğrafyamızdan değil, tarihimizden ve milletimizin vicdanından kaynaklanmaktadır." değerlendirmesini yaptı.



Türkiye'nin bu duruşunun "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen bağımsız ve proaktif dış politika vizyonundan" güç aldığını vurgulayan Bakan Fidan, "Bu vizyonumuzla haksızlık karşısında adaleti, eşitsizlik karşısında hakkaniyeti, zulüm karşısında mazlumları savunmaktayız. Bu hakikatleri açık yüreklilikle ifade edebilmek ve uluslararası düzlemde adaletin ve hakkın sesi olabilmek cesaret işidir." dedi.



Fidan, bu nedenden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek "Sayın Cumhurbaşkanım, sahibi olduğunuz cesaret ancak güçlü bir halk iradesine dayanan ve yüksek meşruiyetle hareket eden liderlerin gösterebileceği bir duruştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimizin yüksek teveccühüne dayanan güçlü liderliği dünyanın her noktasında kararlı adımlar atabilmemize imkan tanımaktadır." ifadelerine yer verdi.



"Millet iradesinden aldığı güçle şekillenen bu vizyoner yaklaşımın Türkiye'nin küresel ve bölgesel meselelere yön veren bir aktör haline gelmesini sağladığını" kaydeden Fidan, "Bu; tarihsel derinliğimizi yansıtan, halkımızın değerlerini öne çıkartan ve bölgemizin beklentilerine cevap veren siyasal akıl ve stratejik kültürümüzün de ayrıca yansımasıdır." dedi.



Türk Hariciyesi'nin bugün 500 yılı aşkın birikimiyle çekim merkezi olan bir nitelik taşıdığını vurgulayan Fidan, Türkiye'nin, diplomasinin artan önemi ve değişen doğasını da dikkate alarak her zamankinden daha aktif bir performans ortaya koyduğunu, özgün pozisyonlar alabildiğini ve yön verebilen bir duruş sergileyebildiğini dile getirdi.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu çerçevede bölgedeki yeni ortaklıklar, platformlar ve mekanizmalar tesis ederek kazan kazan anlayışı ve bölgesel sahiplenme ilkeleriyle barış ve istikrar ürettiklerini belirterek "İnanıyoruz ki bölgedeki sorunların kalıcı çözümü dış müdahaleler yerine bölge ülkelerinin kendi sorunlarını kendilerinin çözmesiyle mümkündür." diye konuştu.