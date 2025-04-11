Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit mesajları atan 6 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın ailesine tehdit mesajları atan K.Y. isimli şahsın Gümüşhane'de olduğu belirlenmiş; İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerimizce koordineli yapılan çalışmalar neticesinde şahıs Gümüşhane'de yakalanmıştır. Dün yakalanan 5 şüpheli birlikte toplamda 6 şüpheli yakalanmıştır" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada, Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davası ile ilgili sosyal medya hesaplarından failleri öven ve aileye tehdit içerikli mesajları veren 5 şüphelinin gözaltına alındığını duyurmuştu