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Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada, Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davası ile ilgili sosyal medya hesaplarından failleri öven ve aileye tehdit içerikli mesajları veren 5 şüphelinin gözaltına alındığını duyurmuştu. Yaşanan yeni gelişmede Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin tehdit mesajları atan 1 kişinin daha yakalandığını belirtti.

HABER MERKEZİ

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Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit mesajları atan 6 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın ailesine tehdit mesajları atan K.Y. isimli şahsın Gümüşhane'de olduğu belirlenmiş; İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerimizce koordineli yapılan çalışmalar neticesinde şahıs Gümüşhane'de yakalanmıştır. Dün yakalanan 5 şüpheli birlikte toplamda 6 şüpheli yakalanmıştır" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada, Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davası ile ilgili sosyal medya hesaplarından failleri öven ve aileye tehdit içerikli mesajları veren 5 şüphelinin gözaltına alındığını duyurmuştu

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