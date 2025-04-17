Hakan Ateş yüksek karlı gizli fon davasında ifade verdi

KAMUOYUNDA "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında talimat duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Seçil Erzan'ın avukatı katılmazken, Erzan'ın o dönem genel müdürü tutuksuz sanık Hakan Ateş, avukatları ile mağdur avukatları hazır bulundu. Davanın sanıklarından eski Deniz Bank Genel Müdürü Hakan Ateş, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren ana dava kapsamında Bodrum 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde talimatla ifade verdi.

'İNANDIRICI DEĞİL'

AVUKAT Tahsin Emircan Bilginer, Hakan Ateş'in kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdığını, özetle bilgisi olmadığını söyledi. Bilginer, Ateş'in bu durumun Seçil Erzan tarafından gerçekleştirilmiş bir eylem olduğunu ifade ettiğini belirterek, şöyle konuştu: "Dosyada yer alan Erzan'ın beyanları, ses kayıtları ve bazı tanık anlatımlarının doğru olmadığını söyledi. Buna ilişkin sorular sorduk, cevaplamadı. Bunu inandırıcı bulmadık. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde pazartesi günü yargılama devam edecek. Orada kapsamlı beyanlarımızı sunacağız. Hakan Ateş bazı isimlere Deniz Bank'ın olağan uygulaması kapsamında gişe dışı işlem yapıldığını söyledi. Dolayısıyla Deniz Bank'ın genel müdürü bankanın savunmasını çürütmüş oldu."