Mimar Ece Gürel’in ölüm nedeni ortaya çıktı

Son dakika haberi... Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'e yapılan otopside, ölümünün soğuğa maruziyet (hipotermi) ve beraberinde gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği belirlendi.

Adli Tıp Kurumu, Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan sonra gece sarp ormanlık alanda bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel'in otopsi raporunu tamamladı.

Raporda, canlı olarak bulunan ve sevk edildiği hastanede vefat eden Gürel'e, Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesince radyolojik görüntüleme, ölü muayene ve otopsi işlemi yapıldığı belirtildi.

"TRAVMATİK TESİR İZİ YOK"

Radyolojik inceleme, ölü muayene ve otopside alınan örneklerin histopatolojik, toksikolojik, biyolojik, entomolojik ve mikrobiyolojik incelemesi neticesinde Gürel'in, travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delilleri bulunmadığı kaydedildi. Raporda, Ece Gürel'in zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı ve vücudundan alınan örneklerde yabancı bir kişiye ait DNA profiline rastlanmadığı aktarıldı.