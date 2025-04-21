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Başkan Erdoğan'dan Papa Franciscus için taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus'un vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek; ailesi, Vatikan Devleti ve Katolik dünyasına başsağlığı diledi.

AA

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Başkan Erdoğan’dan Papa Franciscus için taziye mesajı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Katolik dünyasının ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Saygıdeğer bir devlet adamı olan Papa Fransuva, aynı zamanda farklı inanç grupları arasında diyaloğa önem veren, özellikle Filistin meselesi ve Gazze'deki soykırım başta olmak üzere insani trajediler karşısında inisiyatif alan bir ruhani liderdi. Müteveffanın ailesine, Vatikan Devleti'ne ve Katolik dünyasına şahsım ve milletim adına taziyelerimi iletiyor, başsağlığı diliyorum."

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