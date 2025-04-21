Türk Kızılay Genel Başkanı: Gazze’de aşevinin stokları azaldı

TÜRK Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Gazze'ye insani yardım geçişine izin verilmemesi sonucu yüz binlerce insanın açlık ve yetersiz beslenmeye bağlı sağlık sorunlarına mahkum edildiğine dikkat çekti. Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada, İsrail ve Hamas arasında ocak ayında sağlanan ve yaklaşık 2 ay devam eden ateşkesin bozulmasının ardından yardım sevkiyatını durdurması sonucu Gazze'de yüz binlerce insanın yeniden kıtlık koşullarında yaşam mücadelesi verdiği belirtildi ve Kızılay'ın Deyr el-Balah bölgesinde hizmet veren aşevinin gıda stoklarının bu nedenle hızla azaldığı kaydedildi. Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: "Sınır kapılarından insani yardım geçişine izin verilmemesi, yüz binlerce insanı akut açlık ve yetersiz beslenmeye bağlı ciddi sağlık sorunlarına mahkum ediyor. Bu trajedinin sona ermesi için, bölgede kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanması hayati bir ihtiyaç. Türk Kızılay olarak, sınır kapılarının bir an önce açılması ve acilen insani yardım girişinin sağlanması çağrımızı bir kez daha yineliyoruz."