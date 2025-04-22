Adalet Bakan Yardımcısı Can: Mayınlı bir arazide koşuyoruz

Denetimli Serbestlik 20'nci yıl Bölge Toplantıları'nın 2'ncisi İzmir'de başladı. Ege Üniversitesi'nde 2 gün sürecek olan etkinliğin açılış töreni Ege Üniversitesi MÖTBE Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Etkinliğe İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Kazım Arapoğlu başta olmak üzere birçok yargı ve emniyet personeli katıldı. Toplantıda konuşan Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, "Mayınlı bir arazide koşuyoruz. 1 milyon kişi ceza hukuku sisteminde ve infaz sisteminde olduğu halde bir 'cezasızlık' algısından bahsediliyor. Bu bir denge. Bu dengeyi de iyi korumak ve kollamak gerekiyor" dedi.

'DÖNÜM NOKTASI OLDU'

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, cezaevinden tahliye olanların yüzde 40 civarında yeniden suç işlediğini belirterek, bu sayının aşağı çekilmesi gerektiğini vurguladı. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ise, "2005 yılında ceza adalet sistemimize kazandırılan denetimli serbestlik uygulamaları; suç işleyen bireylerin topluma kazandırılması, toplumsal barışın ve huzurun tesisi noktasında önemli bir dönüm noktası olmuştur" ifadelerini kullandı.