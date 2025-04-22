‘Kırmızı’ şüpheliler Türkiye’ye getirildi

KIRMIZI bültenle uluslararası seviyede aranan A.H., T.H.C. ve F.M. isimli şahıslar yurtdışında yakalandı. A.H. ve T.H.C. isimli şahısların ülkeye iadeleri sağlandı, F.M. isimli şahsın ise iade süreci devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Orkinos- Bulut operasyonunun hedef şahıslarından olan A.H., Dubai'de yakalandı. T.H.C., İran'da yakalandı ve ülkemize iadesi sağlandı. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız F.M., Kolombiya'da yakalandı. Ülkemize iade süreci devam ediyor" paylaşımını yaptı.