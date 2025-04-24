Başkan Erdoğan: Deprem günlük siyasete alet edilemez

Son dakika haberleri: Ba��kan Erdoğan, İstanbul Levent'te UEFA İstanbul Temsilciliği açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

"HER TÜRLÜ ULUSLARARASI SPOR ETKİNLİĞİNİN ALTINDAN KALKACAK KAPASİTEYE SAHİBİZ"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

İstanbul'un bugünkü açılışla birlikte çok kültürlü kimliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum. UEFA Şampiyonlar Ligi finaline, UEFA Kupası finaline, UEFA Süper Kupa finallerine başarıyla ev sahipliği yaptık. Takımlarımız UEFA'nın organizasyonlarında her sene boy gösteriyor. A Milli Futbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynarken, oynadığı futbolla beğeni topladı.

2032 Avrupa Futbol Şampiyonasını ise İtalya ile birlikte ülkemizde düzenleyeceğiz. Türkiye olarak olimpiyatlar dahil her türlü uluslararası spor etkinliğinin altından kalkacak kapasiteye ziyadesiyle sahibiz. Böyle konuşmamızın arkasında ülkemize kazandırdığımız eserler vardır.

Toplam spor tesisi sayısını 1575'ten 4 bin 470'e yükselttik. Futbol ve basketbol sahalarını mahallelere kadar yaydık. Çoğu ömrünü tamamlamış stadyumları yıkıp, uluslararası, yüksek standartlara sahip yeni tesisler inşa ettik.

"HAVALİMANI SAYIMIZ 58'E ÇIKTI"

Sporu etkileyen altyapı eksikliklerimizi de önemli ölçüde tamamladık. Hızlı ten, hava yolları, bölünmüş yollar ve diğer projelerle ulaştırma altyapımızı tahkim ettik. 26 olan havalimanı sayımız 58'e çıktı.

İstanbul'da da çok önemli projelere imza attık. Marmaray'dan Avrasya Tüneli'ne, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul Havalimanı'ndan raylı sistem projelerine kadar İstanbul'un çehresini değiştirdik. Ülkemizde sporun hak ettiği seviyeye gelmesi için 23 yıl boyunca seferberlik ruhuyla çalıştık.

UEFA ile ortak projelere imza atacağız.

"GEREKLİ TALİMATLARI VERDİK"

Dün meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD ile yaptığımız toplantıda en güncel bilgileri aldık, gerekli talimatları verdik. Seferberlik anlayışıyla çalışıyoruz. Kabine toplantısında konuyu enine boyuna değerlendireceğiz. Deprem gibi hepimizi etkileyen konuların günlük siyasete alet edilmesini istemiyoruz. Böyle hassas zamanlarda kimseyle tartışmaya girmek istemiyoruz. Fırsatçıları vicdana davet ediyoruz. Laf değil taş üstüne taş koyma zamanı."