Son dakika: Bakanlardan İstanbul depremiyle alakalı açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından yaşananlara ilişkin bilgi verdi.

Bakan Kurum şunları söyledi:

Deprem sonrası 1399 yapı ihbarı aldık, az hasarlı 7 bina var. Orta ve ağır hasarlı bina yok. Nüfusumuzun yüzde 70'i deprem bölgesinde yaşıyor. 28 bin 500 kamu binası inceleniyor, hastanelerin incelemesi bugün tamamlanacak. Riskli yapıların yüzde 30'u acil dönüşmeli. Kentsel dönüşümde kaybedecek vaktimiz yok. İstanbul'un tek gündemi deprem olmalıdır. İstanbul'da 1,5 milyon riskli bina var. 13 yılda İstanbul özelinde 923 bin bağımsız bölümün dönüşümü gerçekleşmiştir. Sahada özel sektörümüzle birlikte 209 bin ev ve iş yerimizin dönüşümü devam etmektedir. Daha hızlı, büyük, sağlam adımları atmak mecburiyetindeyiz. 41 bin konutumuzun dönüşüm kapsamında görüşmeleri sürüyor. 21 bin konutumuz da bu kapsamda dönüşmektedir. Devletimiz tüm imkan ve kabiliyetiyle İstanbul'u depreme hazırlamak için canla başla tüm birimleriyle, bakanlıklarıyla çalışmaktadır. İstanbul için her saniye değerli, vakit darldıkça daralıyor. İstanbul'da deprem meselesi milli güvenlik meselesidir. Siyaseti bir yana bırakıp acilen bu işe odaklanmayı beklemektedir. 16 milyon İstanbullunun geleceğinin söz konusu olduğu bir yerde siyasete yer yoktur. Milyonlara karşı hep birlikte el ele vermenin zamanıdır. Bugünün ihmali yarının felaketi olur. Daha geç kalırsak da kaybımız çok daha büyük olur. Bu şehirde yaşamak ne kadar güzelse onu korumak, sağlamlaştırmak da o kadar kıymetli bir vazifedir.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

112 çağrı merkezlerimize gelen ihbarlar sonucu şükürler olsun herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Deprem sebebiyle yaralı vatandaşımız da bulunmadı. Herhangi bir can kaybı da yaşanmadı. 101 bin kişinin barınma talebi karşılandı. 500 binin üzerinde su ve gıda dağıtıldı. Devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte sahadadır. Tüm gerekli tedbirler alınmıştır. İstanbul jandarmamız vatandaşlarımızın da güvenliğiyle ilgili cansiperhane görevlerinin başındadır. Riskli olan binalara girmeyin. Yetkili kurumların açıklamasını dikkate alın. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun diyoruz.

MEMİŞOĞLU: 60 YARALI TEDAVİ ALTINDA

Bakan Memişoğlu da şu bilgileri paylaştı:

"Panik sebebiyle 60 hastamız bulunmaktadır. Hastalarımızın tedavileri devam etmekte, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Hastanelerimizde ameliyatlarımız kesintisiz sürmektedir. Sağlık sistemimiz olası depreme hazır. Halkımızın sağlığı için her adımı atıyoruz."

ALA: YANLIŞ BİLGİLER, CİDDİ OLUMSUZ SONUÇLAR DOĞURABİLMEKTEDİR

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "İlk andan itibaren Cumhurbaşkanımız tüm görevlendirmeleri yaptı, depreme dair tüm gelişmeleri anbean takip etti. Resmi kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almamaları önem arz etmektedir. Yanlış bilgiler, dezenformasyon ciddi olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Bakanlarımız belli aralıklarla bilgilendirme yapmaktadır. Bu sorunun Türkiye'nin gündeminden çıkarılması gerekir" dedi.