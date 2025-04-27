İBB operasyonunda ikinci dalga

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB'ye yönelik, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma', 'ihaleye fesat karıştırma', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni bir operasyon düzenlendi.

KİLİT İSİMLER GÖZALTINDA

Yolsuzluk soruşturması kapsamında 53 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 47 kişinin yakalandığı bildirildi. Savcılığın 53 kişi hakkında verdiği gözaltı kararı sonrasında sabah saatlerinde İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 47 şüpheli gözaltına alınırken, firari 6 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edildi. Yeni soruşturma kapsamında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda döviz, Türk lirası, mermi ve şirketlere ait kaşe ele geçirildi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay

İSKİ Genel Müdürü Şafak Basa

Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun

İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen

3 KİŞİ DAHA YAKALANDI

Operasyonun devamında aranan 3 şüpheli daha gözaltına alınırken firari 3 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Böylece gözaltı sayısı 50'ye çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında 12 Ekim 2024 tarihli görüntülerde yer alan ve güvenlik kamerasının görüntü almasını engellediği tespit edilen Ekrem İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen de yer alıyor. Öte yandan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Ramazan Gültekin, Zabıtadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İBB Teknoloji Grup Başkanı Erol Özgüner, eski Mezarlık İşleri Dairesi Başkanı Ayhan Koç ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun da gözaltına alındığı bildirildi. Ayrıca, İBB iştiraki Medya A.Ş.'nin yöneticisi Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun ile Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya da gün içinde yakalandı. Sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen şüphelilerin işlemlerine başlandı.