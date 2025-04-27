SON DAKİKA: İstanbul Depremi sonrası Ege illerine büyük görev! Tahliye planı belli oldu

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD, Türkiye Afet Müdahale Planı'nı (TAMP) Seviye 1 (S1) grubunda devreye aldı. TAMP'ın amacı afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak çalışma grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasını belirlemek.
Planda ilk hedefin "hayat kurtarmak" olduğuna dikkat çekilirken; kesintiye uğrayan hayatı ve faaliyetleri en kısa sürede normale döndürmek, afet bölgesinin güvenliğini sağlamak, halk sağlığını korumak ve sürdürmek, ekonomik ve sosyal kayıpları azaltmak, ikincil afetleri önlemek ya da etkilerini azaltmak da hedefler arasında yer alıyor.
BİRİMLER SEFERBER
Planda, müdahale seviyeleri etki derecesi açısından dört gruba ayrılıyor. Seviye 1'de (S1) İl AFAD Merkezi faaliyete geçiyor, S2'de destek illerin takviyesi, S3'te ulusal destek, S4'te ise uluslararası destek devreye giriyor.
EGE İLLERİ DE TAHLİYE PLANINDA
İstanbul'un birinci grup destek illeri Balıkesir, Eskişehir, Ankara, Manisa, İzmir, Afyonkarahisar, Konya, Antalya, Denizli, Samsun, Kayseri; ikinci grup destek illeri ise Adana, Gaziantep, Malatya, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum ve Erzincan.
Planda ilk hedefin "hayat kurtarmak" olduğuna dikkat çekilirken; kesintiye uğrayan hayatı ve faaliyetleri en kısa sürede normale döndürmek, afet bölgesinin güvenliğini sağlamak, halk sağlığını korumak ve sürdürmek, ekonomik ve sosyal kayıpları azaltmak, ikincil afetleri önlemek ya da etkilerini azaltmak da hedefler arasında yer alıyor.
GÖREV DAĞILIMI
TAMP'ta çalışma gruplarının ana ve destek çözüm ortakları da belirlenmiş durumda. Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ulusal ve yerel düzeyde kesintisiz ve güvenli haberleşmenin sürdürülmesine yönelik koordinasyondan; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı elektrik, doğalgaz gibi enerji hatlarının onarımı, bu hizmetlerin normale dönmesini sağlamaya yönelik çalışmalardan; İçişleri Bakanlığı afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak tahliyenin planlaması, asayişi, can ve mal güvenliğini, kullanılabilir yollarda trafik akışkanlığını sağlamaktan sorumlu. Plana göre hasar tespit, enkaz kaldırılması, yangın risklerine karşı müdahale çalışmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından koordine ediliyor. Afet bölgesinde beslenme hizmetleri Türk Kızılay, afetzedelere yönelik psikososyal destek, ayni bağışların toplanması ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sorumluluğunda bulunuyor.