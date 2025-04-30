Başkan Erdoğan: Şeffaf olacaklardı bantçı oldular

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefetin tarzının siyasi beleşçilik olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, İmamoğlu'nun oteldeki görüntülerine ilişkin olarak, " Sözde şeffaf olacaklardı ama bunlar bantçı oldu." dedi. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: "Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım ve kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle ve muhabbetle selamlıyorum. Grup toplantımızın ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Grup toplantımıza katılan misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Bizleri takip eden vatandaşlarımızın her birine selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Geçen hafta çarşamba günü TBMM'nin kuruluşunun 105. yıl dönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladık. Türkiye'nin istikbali için emek dökmüş tüm milletvekilleri adına şükranlarımı sunuyorum. Gazi Mustafa Kemal'in yanı sıra Kurtuluş Savaşı'mızı sevk ve idare eden ilk meclisteki tüm milletvekillerini rahmetle yad ediyorum.

"DEMOKRASİMİZE VESAYETİN GÖLGESİNİN DÜŞMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ" 27 Nisan 2007 gecesi yürekli bir tavır aldık. Demokrasimize vesayetin gölgesinin düşmesine izin vermeyeceğiz. 27 Nisan Meclis'in iradesini hiçe sayma girişimidir. "ASLOLAN MİLLETİMİZLE ARAMIZDAKİ BAĞDIR" AK Parti milletin kurduğu, milletin büyüttüğü bir partidir. AK Parti'nin bir sahibi varsa o da milletimizin ta kendisidir. Her kim bu açık hakikati unutursa önce bizi sonra da milletimizi bulur. Neyi eksik yaptığımıza, neyi yarım yamalak yaptığımıza odaklanacağız. Çıkardığımız dersler sonucunda milletimizle yeniden yek vücut olacağız. Aksi taktirde mum gibi eriyip giden partilerden biri oluruz. Gazete manşetlerinden bize ve partimize ömür biçenler olmuştu. Her defasında onları hayal kırıklığına uğrattık. Pekleşe pekleşe yolumuza devam ettik. 2025'i neredeyse yarıladık. Şimdi 2053 diyoruz. 2053 uzak bir tarih değil. 23 yıllık iktidarımızdan aldığımız ilhamla, cesaretle geleceğe çok daha umutla bakıyoruz. Unutmayın sel gider kum kalır. Aslolan milletimizle aramızdaki bağdır. Aslolan 85 milyona kazandırdığımız eşsiz hizmetlerdir. Biz lisanı halimizi doğru, düzgün, sağlam tutarsak bir şey söylemimize hacet kalmaz. Biz dosdoğru oldukça önümüzde daha nice kapıların açıldığını göreceğiz. Daha nice başarı hikayeleri yazacak daha nice zafer türküleri söyleyeceğiz. Her ne istiyorsak bunu çalışarak elde edeceğiz.