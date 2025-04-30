Başkan Erdoğan: Şeffaf olacaklardı bantçı oldular

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefetin tarzının siyasi beleşçilik olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, İmamoğlu'nun oteldeki görüntülerine ilişkin olarak, " Sözde şeffaf olacaklardı ama bunlar bantçı oldu." dedi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
"Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım ve kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle ve muhabbetle selamlıyorum. Grup toplantımızın ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Grup toplantımıza katılan misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Bizleri takip eden vatandaşlarımızın her birine selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum.
Geçen hafta çarşamba günü TBMM'nin kuruluşunun 105. yıl dönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladık. Türkiye'nin istikbali için emek dökmüş tüm milletvekilleri adına şükranlarımı sunuyorum. Gazi Mustafa Kemal'in yanı sıra Kurtuluş Savaşı'mızı sevk ve idare eden ilk meclisteki tüm milletvekillerini rahmetle yad ediyorum.
"DEMOKRASİMİZE VESAYETİN GÖLGESİNİN DÜŞMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"
27 Nisan 2007 gecesi yürekli bir tavır aldık. Demokrasimize vesayetin gölgesinin düşmesine izin vermeyeceğiz. 27 Nisan Meclis'in iradesini hiçe sayma girişimidir.
"ASLOLAN MİLLETİMİZLE ARAMIZDAKİ BAĞDIR"
AK Parti milletin kurduğu, milletin büyüttüğü bir partidir. AK Parti'nin bir sahibi varsa o da milletimizin ta kendisidir. Her kim bu açık hakikati unutursa önce bizi sonra da milletimizi bulur. Neyi eksik yaptığımıza, neyi yarım yamalak yaptığımıza odaklanacağız. Çıkardığımız dersler sonucunda milletimizle yeniden yek vücut olacağız. Aksi taktirde mum gibi eriyip giden partilerden biri oluruz.
Gazete manşetlerinden bize ve partimize ömür biçenler olmuştu. Her defasında onları hayal kırıklığına uğrattık. Pekleşe pekleşe yolumuza devam ettik. 2025'i neredeyse yarıladık. Şimdi 2053 diyoruz. 2053 uzak bir tarih değil. 23 yıllık iktidarımızdan aldığımız ilhamla, cesaretle geleceğe çok daha umutla bakıyoruz. Unutmayın sel gider kum kalır. Aslolan milletimizle aramızdaki bağdır. Aslolan 85 milyona kazandırdığımız eşsiz hizmetlerdir.
Biz lisanı halimizi doğru, düzgün, sağlam tutarsak bir şey söylemimize hacet kalmaz. Biz dosdoğru oldukça önümüzde daha nice kapıların açıldığını göreceğiz. Daha nice başarı hikayeleri yazacak daha nice zafer türküleri söyleyeceğiz. Her ne istiyorsak bunu çalışarak elde edeceğiz.
ÖZEL'E TEPKİ: FETÖ'CÜLERİN ÜFÜRÜĞÜYLE SİYASET YAPIYOR
Siyasi beleşçilik ülkemizdeki muhalefetin tarzıdır. Bunlar, ülkeleri, milletleri için hiçbir projeleri olmadığı halde iktidar hayaline kapılırlar. Sandıkta seçmenden tokadı yiyince milleti suçlamaya başlarlar. Türk demokrasinin kalitesini düşüren toksik muhalefet anlayışıdır. CHP, meclisteki sandalye sayısına göre en büyük muhalefet partisidir. CHP'nin başındaki zata bakıyorsunuz siyaset yaptığını sanıyor. Liseli gençleri kullandırtmadığı için MEB Bakanımıza, yalanlarını yüzlerine vurduğu için İçişleri Bakanımıza, sokak terörüne izin vermedikleri için emniyet güçlerimize saldırarak ucuz yollarla gündeme gelmeye çalışıyor. Kendi partisini ahtapot gibi saran sahtekarları demokrasi kahramanı ilan ediyor. Ettiği lafların içi tamamen boş. FETÖ'cülerin üfürüğüyle siyaset yapıyor.
Yabancı medya kuruluşlarına ağlayarak sadece kendisini değil partisini ve ülkesini de utandırıyor.
"ÖZEL'İN SELEFİ ŞAİBELİ ŞEKİLDE TARİH OLDU"
Özel'in selefi cumhurbaşkanı olacaktı, şaibeli şekilde tarih oldu. Ne kapısını çalan var ne de soran.
CHP Genel Başkanı kendine çeki düzen verene kadar bu şahsı adap yoksunu üslubunun içinde debelenmeye mahkum ediyoruz. Unutmayın, izahı olmayanın mizahı olur diye meşhur bir söz var. CHP'de olup biteni başka şekilde adlandırmak mümkün değil. Şeffaf olacaklardı Bantçı olup çıktılar. Biz giderek dibe batan CHP'den şikayetçi değiliz.
"OYNANAN SİNSİ OYUNLARI HEP BİRLİKTE TAKİP EDİYORUZ"
Kuzeyimizde ve güneyimizde yaşanan sıcak çatışmaları, oynanan sinsi oyunları hep birlikte takip ediyoruz Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde vuku bulan her olay bir gerçeği hatırlatmıştır. Batı'nın dayattığı sözde değerlerin, illüzyonun aslında bir aldatmacadan ibaret olduğu...
Türkiye dünyanın en istikrarsız bölgesinin tam ortasında her şeye rağmen bir güven, huzur adası olarak yükselmektedir. Bu büyük kazanımı kimse gözden kaçırmamalı."
"RÜŞVETİN, HARAMİLİĞİN PARTİSİ OLMAZ"
Cumhur İttifakı olarak günü kurtarmanın değil Türkiye'nin geleceğini inşa etmenin derdindeyiz. Terörsüz Türkiye ve Suriye'yi takipteyiz. Deprem meselesi başta olmak üzere insanımızı ilgilendiren her hususta aynı şekilde hareket ediyoruz. İster İstanbul ister başka yerde olsun, ortada bir deli dumrul düzeni varsa yargıdan buna göz yummasını kimse bekleyemez. Bu milletin çıkarlarını savunmak hepimizin görevidir. Rüşvetin, haramiliğin partisi olmaz."
Deprem bölgesinde 2 yılda 201 bin konutu teslim ederek, yıl sonuna kadar da 453 bin konutu bitirmeyi planlayarak bu konudaki rüştümüzü zaten ispatladık.
Ama iş yapmak yerine sadece şov yapanlar yüzünden her depremde İstanbul için yüreğimiz ağzımıza geliyor. Deprem riski olan başka şehirlerimizde kentsel dönüşüm çalışmalarını engelleyenler varsa onlar da aynı vebalin ortağıdır. Ülkemiz, milletimiz, emekçilerimiz, girişimcilerimiz, evlatlarımızın aydınlık geleceği için yapmamız gereken çok işimiz var.
Türkiye genelinde toplamda 3 milyon 700 bin dönüşüm konutu ve sosyal konut inşa ettik 15 milyon vatandaşımıza yeni yuva kazandırdık sağda bir milyona yakın konutun dönüşümü halen devam ediyor. Sadece bununla kalmadık, İstanbul depreminde değeri daha iyi anlaşılan yeni yollar otoyollar ve köprülerle ulaşım altyapımızı güçlendirdik.
Bu millet bahçelerini sağ olsun başta Murat Kurum kardeşim olmak üzere süratle yoğun bir şekilde ilçe belediye başkanlarımızla kendi ilçelerinde yaptılar, yapıyorlar ve CHP'nin belediyelerinde bu tür millet bahçelerini bulamazsınız.
Dar gelirli kardeşlerimizi bir yuvaya kavuşturacak projelerle ağırlık verdik. 8 milyonun üzerinde başvuru alan 250 bin sosyal konut kampanyasına devam ediyoruz.
Son 23 yılda TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 547 bin konut ürettik.Türkiye genelinde 3 milyon 700 bin dönüşüm konutu ve sosyal konut inşa ettik. 2012 yılından bu yana İstanbul'da 923 bin konut ve iş yerinin dönüşümü tamamlandı.
İstanbul başta olmak üzere 81 vilayetimizin hepsini depreme karşı güvenlikli ve dayanıklı hale getirmek için canla başla çalışıyoruz. 50 bin konutun tamamlanmasıyla 200 bin kişi deprem riskinden kurtarılıp güvenli barınma imkanına kavuşacak.
HİBE DESTEĞİ 875 BİN LİRAYA ÇIKARILDI
Daha önce 700 bin lira olan hibemizi 875 bin liraya, yine 700 bin lira olan kredi tutarımızı 875 bin liraya, taşınma desteğimizi ise 100 bin liradan 125 bin liraya çıkarıyoruz.
İstanbul'daki bir evin dönüşümü için verilen toplam destek miktarımızı 1 milyon 500 bin liradan 1 milyon 875 bin liraya getiriyoruz.