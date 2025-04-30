Kentsel dönüşüm için destek müjdesi! Başkan Erdoğan yeni rakamları açıkladı: İşte hibe, kredi ve kira tablosu

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI GÜNCEL TABLOYU PAYLAŞTI

Başkan Erdoğan'ın açıklamasından dakikalar sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın X hesabından da bir paylaşım geldi. Paylaşımda, kentsel dönüşüm için belirlenen destek tutarlarının güncel hali paylaşıldı.

Paylaşımda şu ifadelere de yer verildi:

"Yarısı Bizden" Kampanyamızda konut ve iş yerleri için hibe, kredi, taşınma desteği miktarlarını artırdık!

Konutlar için 1 milyon 875 bin TL'ye,, iş yerleri için 1 milyon TL'ye yükselttik.