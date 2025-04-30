Kentsel dönüşüm için destek müjdesi! Başkan Erdoğan yeni rakamları açıkladı: İşte hibe, kredi ve kira tablosu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda Yarısı Bizden kampanyasındaki hibe, kredi ve taşınma desteklerinin artırıldığını duyurdu. Erdoğan, güncel rakamları paylaştı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sosyal medya hesabından son destek ödemeleri ile ilgili tabloyu paylaştı.
BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ: KENTSEL DÖNÜŞÜMDE DESTEKLER ARTTI
Başkan Erdoğan, "Kentsel dönüşüm konusunda kimsenin ideolojik takıntılarıyla uğraşacak vaktimiz yok." dedi, İstanbul'daki son depremle birlikte kentsel dönüşümün artık kaçınılmaz olduğunun altını çizdi. Erdoğan, kentsel dönüşümde 700 bin TL olan hibe desteğinin 875 bin TL'ye, yine 700 bin TL olan kredi desteğinin de 875 bin TL'ye çıkarıldığını bildirdi.
TAŞINMA DESTEĞİ DE ARTIRILDI
Erdoğan, hibe ve kredi desteğinin yanı sıra kira desteğinde de artışa gittiklerini belirtti. 100 bin TL olan kira desteği 125 bin TL'ye çıkarıldı.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI GÜNCEL TABLOYU PAYLAŞTI
Başkan Erdoğan'ın açıklamasından dakikalar sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın X hesabından da bir paylaşım geldi. Paylaşımda, kentsel dönüşüm için belirlenen destek tutarlarının güncel hali paylaşıldı.
Paylaşımda şu ifadelere de yer verildi:
"Yarısı Bizden" Kampanyamızda konut ve iş yerleri için hibe, kredi, taşınma desteği miktarlarını artırdık!
Konutlar için 1 milyon 875 bin TL'ye,, iş yerleri için 1 milyon TL'ye yükselttik.