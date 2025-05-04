Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlandı

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder ve kızı Ceren Önder taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanvekilleri Leyla Şahin Usta ile Muhammet Emin Akbaşoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti'li Ahmet Türk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile İbrahim Tatlıses ve Yılmaz Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu bazı sanatçılar ve vatandaşlar katıldı.

Sırrı Süreyya Önder için helallik alındıktan sonra cenaze namazı kılındı. Önder'in omuzlara alınan tabutu, toprağa verilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Camide, Önder'in annesi Zeliha Önder, kardeşi Ali Önder ve kızı Ceren Önder Kandemir başta olmak üzere yakınları taziyeleri kabul etti.

TBMM Başkanvekili Önder'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere kalabalık eşliğinde Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Camide, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özel ile Emek Partisi (EMEP), Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti tarafından gönderilen çelenkler de yer aldı.

DÜN HAYATINI KAYBETMİŞTİ

5 Nisan'da saat 22.41'de geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Sırrı Süreyya Önder, dün 16.10'da hayatını kaybetti.

Tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi hastaneden alındı. Önder'in cenazesi Zincirlikuyu Camii Gasilhanesi'ne götürüldü.

Saat 10.20 sıralarında Önder'in cenazesi Zincirlikuyu Camii Gasilhanesi'nden alınarak törenin yapılacağı Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) götürüldü.

Önder'in naaşı, ikindi vakti Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TABUTUNA ZEYTİN DALI VE KARANFİL

Önder'in cenazesi Zincirlikuyu Camii Gasilhanesi'ne götürüldü. Saat 10.20 sıralarında Önder'in cenazesi Zincirlikuyu Camii Gasilhanesi'nden alınarak törenin yapılacağı Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) götürüldü. Önder'in tabutunun üzerinde bulunan, karanfil ve barışı simgeleyen zeytin dalları dikkat çekti.

BAŞKAN ERDOĞAN: VEFATINDAN ÜZÜNTÜ DUYDUM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder'in vefatının arından şu açıklamayı yaptı: Sırrı Süreyya Önder'in vefatından duyduğum üzüntüyü ifade etmek istiyorum. Sayın Önder'i ve Sayın Buldan'ı geçen ay Külliyemizde kabul etmiş, yürüttükleri temaslarla ilgili verimli bir görüşme yapmıştık. Kendisine Allah'tan rahmet kederli ailesine sevenlerine ve DEM Parti camiasına baş sağlığı diliyorum. Son dönemde büyük emek verdiği Terörsüz Türkiye menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum."

BAHÇELİ'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

MHP lideri Bahçeli, "Ayrı dünya görüşlerine sahip olsak bile aynı ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmiştik. İnancım odur ki, terörsüz Türkiye'nin tezahürü Merhum Önder'e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır." dedi.