Bahçeli'den dikkat çeken hareket: Sırrı Süreyya Önder'in fotoğrafını eliyle sevdi...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tedavi sürecini tamamlamasının ardından sahalara döndü. Dün, Başkan Erdoğan ile evinde görüşen MHP Lideri, bugün ise Meclis'teydi. 99 gün aradan sonra TBMM'ye gelen Bahçeli, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden DEM Parti Milletvekili ve TBMM Başkavekili Sırrı Süreyya Önder'in anma programına katıldı. Bahçeli, toplantıya girerken Sırrı Süreyya'nın fotoğrafını eliyle sevdi.

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ SAHALARA DÖNDÜ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçirdiği rahatsızlık sonrası ameliyat oldu. Bahçeli, ameliyatın ardından uzunca süre çalışmalarını evinden sürdürdü. Geçtiğimiz günlerde mesaisine Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret ederek başlayan Bahçeli, dün de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile evinde görüştü. Bahçeli, görüşme öncesi gazetecilerle yarım saate yakın sohbet etti. MHP Lideri bugün ise TBMM'deydi.