SON DAKİKA: CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik için istenen ceza belli oldu! İstanbul Adliyesi önündeki taşkınlık için iddianame hazırlandı

Ekrem İmamoğlu'nun hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 31 Ocak günü ifade vermek için gittiği Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde CHP'li grup taşkınlık çıkarark polise saldırmıştı. Olaylara ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Aralarında Özgür Çelik'in de bulunduğu 26 şüpheli hakkında 15 yıl 6 aya kadar iddianame düzenlendi.

CHP İSTANBUL İL BAŞKANI'NIN DA HAPSİ İSTENİYOR Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 31 Ocak 2025'te hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında davet üzerine ifade verdi. Bu sırada Adliye önünde taşkınlık yapan CHP'liler polise saldırdı. Polise saldıran ve olayları büyüten 26 kişi hakkında iddianame hazırlandı. CHP İstanbul İl Başkanı'nın da aralarında bulunduğu 26 kişiye 15 yıl 6 ay hapis cezası istendi.