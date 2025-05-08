Yeni Papa’nın seçildiği dumandan belli oldu

Vatikan'da yapılan üçüncü oylamada yeni papanın seçilmesiyle Sistina Şapeli'nden beyaz duman yükseldi.

Vatikan'daki papalık seçiminde (Konklav), Sistine Şapeli'nin bacasından yeni papanın belirlendiğini ilan eden 'beyaz duman' yükseldi.

Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'daki vefatının ardından makamın 'boş' ilan edildiği (Sede Vacante) Vatikan'da, ruhban sınıfının papadan sonraki en önemli din adamı konumundaki kardinaller, papa seçiminin ikinci gününün öğleden sonraki oturumunda yeni papayı belirledi.

Katolik Kilisesi'nin 267'nci papasının belirlendiği, Sistine Şapeli'nin bacasında beyaz dumanın tütmesiyle anlaşıldı.

Yeni papanın, 133 kardinalden en az üçte ikisinin (89) oyunu alarak seçildiği biliniyor.

Beyaz dumanın çıkmasını takip eden 1 saat içinde yeni papa, Aziz Petrus Bazilikası'nın büyük locasından dünyaya tanıtıldı.

Yeni papayı dünyaya, 'Protodiacono' sıfatını taşıyan Fransız Kardinal Dominique Mamberti, büyük locadan Latince 'Habemus Papam (Bir papamız var)' diyerek takdim etti. Katoliklerin yeni papası 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Robert Prevost oldu.