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Haberler Gündem İmar izni karşılığında 10 milyon dolar bağış!

İmar izni karşılığında 10 milyon dolar bağış!

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

İmar izni karşılığında 10 milyon dolar bağış!

CHP'Lİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile arsa imar planı üzerinden dönen rantlar, iş insanı Mehmet İlhan Gülay'ın ifadeleriyle yeni bir boyut kazandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) 'mali suçlar' soruşturması kapsamında ifadesi alındıktan sonra tutuklanan Mehmet İlhan Gülay, kirli rüşvet çarkını tek tek anlattı

İmar izni karşılığında 10 milyon dolar bağış!

Gülay ifadesinde, Ekrem İmamoğlu döneminde İBB yetkililerinin şirketini yaklaşık 10 milyon dolar değerinde bir bağışa zorladığını açıkladı. Gülay baskılar karşısında, "Talepleri kabul etmek zorunda kaldık" dedi.

İmar izni karşılığında 10 milyon dolar bağış!

Ekrem İmamoğlu ile Saraçhane'deki başkanlık binasında yüz yüze görüştüğünü belirten Gülay, İmamoğlu'nun "Bu süreci Yakup Öner, Yavuz Erkut ve Buğra Gökçe yürütecek, onların dedikleri benim talimatımdır" dediğini söyledi. Öte yandan Gülay, mağdur edildiğini ve şikayetçi olduğunu belirtti.

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