Terörsüz Türkiye’de yeni dönem

Cumhur İttifakı'nın 'Terörsüz Türkiye' hedefine doğru giden süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da kararlı tutumuyla Bahçeli'ye desteğini sürdürdü. Bu kapsamda terör örgütü PKK 5-7 Mayıs'ta kongresini topladı ve kararın kısa sürede açıklanacağını belirtti. Dün ise PKK, beklenen tarihi kararı açıkladı ve kendini feshettiğini duyurdu.

AŞAMALAR BELİRLENDİ

Terör örgütü PKK'nın fesih kararı alıp terör eylemleri sonlandırması ile birlikte Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama da başlamış oldu. Yeni süreç adım adım şöyle işleyecek: Silahların teslim sürecinin 3-4 ay sürmesi planlanıyor. Terör örgütünün silahları teslim etmesi için Kuzey Irak'ta üç-dört nokta belirlendi. Devlet terör örgütünün elindeki silahları bildiği için ne kadarının teslim edilip edilmediğini de rahatça kontrol edebilecek. Terör örgütünün silah ve mühimmat ve diğer malzemelerinin bulunduğu depo ya da mağara gibi yerler de bildirilecek.

Terör örgütü PKK, dün yaptığı açıklamayla feshini duyurdu. Bu haber ile birlikte Türkiye, yaklaşık yarım asırdır süren terör sorunundan kurtularak önemli bir eşiği geride bıraktı

Türkiye dışında şu anda 3 bin 400 civarında terör PKK'lı bulunuyor. Bunların 100 civarında olanı üst düzey yönetici olarak kabul ediliyor. İki grup için farklı bir süreç uygulanacak. Çoğunluğu suç kaydı olmayanlardan oluşan yaklaşık 2 bin terör örgütü mensubunun Türkiye'ye dönmesi bekleniyor. Bunlar mevcut yasalar içinde hukuki bir sürece tabii tutulacak. Özel bir düzenleme yapılmayacak. 2 yıllık denetim ve gözetim sürecinde topluma entegre olmaları sağlanacak. Üst düzey yöneticiler Güney Afrika ya da batılı bazı ülkelere gönderilecek. Bazıları ise Irak'ta kalabilecek. YPG unsurları Suriye milli ordusuna entegre olacak. ABD maaş vermeyi kestiği için Arap aşiretlerinin SDG'den ayrılacağı belirtiliyor. Böylece PYD'nin örgütlü zemini büyük oranda ortadan kalkacak. Ekim ayına kadar silahların teslim edilmesi ile birlikte tüm toplumu kapsayacak şekilde demokratikleşme süreci başlatılacak.

İLK ADIM 2024'TEYDİ

Sürece Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" adını vermişti. Sürecin başında ise 1 Ekim 2024'teki TBMM açılışında DEM Partili vekillerle tokalaşan MHP lideri Devlet Bahçeli dikkat çeken çıkışını 22 Ekim'deki MHP grup toplantısında yapmıştı. DEM Parti heyeti, 28 Aralık 2024'te ve 22 Ocak'ta İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü ve Öcalan'ın mesajlarını kamuoyuna aktarmıştı. Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan 27 Şubat'ta kamuoyuyla paylaşılan "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı"nda tüm gruplara silah bırakma ve PKK'ya kendini feshetme çağrısında bulunmuş, çağrının ardından ise Terör örgütü PKK ise 1 Mart'ta ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu. Fesih kararı ise dün açıklandı.

Öte yandan PKK, sözde kurucularından Rıza Altun'un 2019'da, Ali Haydar Kaytan'ın ise 2018'de öldürüldüğünü de ilan etti.

TARİHİ KARAR DÜNYA BASININDA

Terör örgütü PKK'nın kendini feshetme kararını duyurması uluslararası medyada büyük ses getirdi. Dünya medyası, PKK'nın adımının bölgede önemli sonuçlar doğuracağını ve "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir zafer elde ettiğini" yazdı.

FRANCE 24 terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesini "tarihi bir karar" olarak duyurdu. Haberde, "Erdoğan için büyük bir zafer" sözleri kullanıldı. Haberde ayrıca, Başkan Erdoğan'ın her an fesih haberi gelebileceğine dair sözlerine vurgu yapılarak, "Terörden arınmış bir Türkiye hedefine doğru emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerine yer verildi.

REUTERS, "Komşu Irak ve PYD/YPG güçlerinin ABD ile ittifak halinde olduğu Suriye de dahil olmak üzere bölge için geniş kapsamlı siyasi ve güvenlik sonuçları doğurmasının beklendiğini" bildirdi THE NEW YORK TİMES, haberinde "PKK pazartesi günü silah bırakacağını açıkladı. Bu kararın komşu ülkelerde de yankı uyandırması bekleniyor" ifadelerini kullandı. New York Times ayrıca, terör örgütünün fesih kararının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a önemli bir zafer kazandırabileceğinin altı çizildi.

EL CEZİRE, "PKK dağılacak, Türkiye'de onlarca yıldır devam eden çatışmalar sona erecek" başlıklı haberinde, terör örgütünün kararının, "bölgeyi etkisi altına alan ve Kuzey Irak ile Suriye'ye de sıçrayan çatışmanın sona erme ihtimaline" işaret ettiğini belirtti.

AFP, "PKK, kanlı kırk yıl sonra silah bıraktığını açıkladı" ifadelerine yer verdi.

INDEPENDENT "PKK'nın feshine giden yol: Gün gün neler yaşandı?" başlığıyla detayları açıkladı.

SKYNEWS'ün haberinde ise PKK'nın fesih kararından sadece Türkiye'nin değil, Suriye'nin de etkileneceği belirtildi.

Skynews, PKK'nın başlattığı saldırılarla bugüne kadar 40 bin kişinin yaşamını yitirdiğini ifade ederken, örgütün PKK adıyla yürüttüğü bütün faaliyetlerini bitireceği bilgisini verdi.

DİYARBAKIR'DA BAYRAM HAVASI

PKK'nın fesih kararı Diyarbakır meydanlarında coşkuyla karşılandı. Ulu Cami meydanında toplanan Diyarbakırlılar, PKK'nın kendini feshettiğine ilişkin açıklamayı davul, zurna eşliğinde halay çekerek kutladı. Vatandaşlar duygularını şu sözlerle anlattı: "Çok mutluyuz yaşasın barış", "İstediğimiz şey barıştı, birlik beraberlikti, umutluyuz", "Bunun üzerine laf söylenir mi? Rabbim bir daha bize kötü günler göstermesin. Rabbim bugünlerin devamını getirsin", "barışın olması bizim için insanlık için en güzelidir. Türk Kürt kardeştir. Taşın altına elini sokan herkese minnettarız."

DEM PARTİLİ BAKIRHAN: UMARIM BU SÜRECİ BARIŞLA TAÇLANDIRIRIZ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakırhan, "Kongre, Türkiye'ye hayırlı olsun. Artık Kürt sorununu çözmemek için, demokratik bir Türkiye inşa etmemek için herhangi bir gerekçe kalmadı. Umarım bu süreci barışla taçlandırırız" ifadelerini kullandı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç ise terör örgütü PKK'nın beklenen açıklamayı yaptığını söyledi ve değerlendirmelerin daha sonra yapılacağını belirtti.

'UMUTLU BİR ATMOSFER OLUŞTU'

VAN Milletvekili Pervin Buldan yaptığı açıklamada, "Yıllardır denenen ama sonuç alınmayan, artık umutla sarılacağımız bir atmosfer yakalandı. Dikenli telleri aradan kaldırıp barışı taçlandıracağımız yeni bir dönem başladı. Sırrı Süreyya da görebilseydi keşke. Hayırlara vesile olsun" ifadelerini kullandı. Buldan, bu kararı, "tarihi bir gelişme" olarak nitelendirerek "Türkiye'de devam eden çatışmalı sürecin sona ermesi, aynı zamanda demokratikleşmenin de devreye girmesi anlamına geliyor" diye konuştu.

'YILLARDIR SÜREN TERÖR VE ŞİDDET SARMALI KIRILDI'

ALMANYA Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın kendini feshetme kararına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Türkiye'de ve bölgede onlarca yıldır süren terör ve şiddet sarmalının kırılmasına yönelik önemli bir adımdır" ifadelerini kullandı. Ayrıca Bakanlık, kalıcı bir çözüm için söz konusu açıklamanın tam anlamıyla hayata geçirilmesi ve siyasi bir sürecin yürütülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

ALİYEV'DEN TÜRKİYE'YE TEBRİK MESAJI

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, PKK terör örgütünün fesih ve silah bırakma kararına ilişkin Türkiye'yi tebrik etti. Cumhurbaşkanı Aliyev, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm Türk halkını alınan karar dolayısıyla yürekten kutladığını belirtti. Aliyev, "Değerli kardeşimin ilan ettiği 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşma yolunda önemli bir aşama olan bu gelişme, ülkede sürdürülen kararlı siyasetin, güçlü liderlik ve sarsılmaz iradenin, milli birlik ve beraberliğin bir zaferidir" ifadelerini 'Hiçbir anne ağlamasın diye onay veririm' ye' kullandı. Alınan kararın tam olarak uygulanması yönünde Türkiye devletine ve halkına başarılar dileyen Aliyev, desteğini yineledi.