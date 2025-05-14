DEM Parti’den ’Ortak Vatan’ vurgusu

PKK'dan beklenen fesih ve silah bırakma açıklaması geldi, örgüt resmen silah bırakma kararı aldığını kamuoyuyla paylaştı. Kararın ardından gözlerden DEM Parti'ye çevrildi. DEM Parti 16-17-18 Mayıs tarihlerinde sahaya iniyor, milletvekilleri il il gezecek Terörsüz Türkiye Süreci'nde gelinen aşamayı anlatacak.

DEM PARTİ'DEN "ORTAK VATAN" VURGUSU

AHaber'e konuşan DEM Parti kaynakları, 'ortak vatan' vurgusu yapılacağını kaydetti ve "Bu süreçte kazanan Türkiye olacak" mesajını verdi.

DEM Parti kaynakları, "Bu süreçte ne yenen var ne de yenilenen. Kazanan Türkiye olacak. Silahlar susacak 40 yıllık sorun tarihe karışacak. Herkesin buna gönlünce sevinip mutlu olması gerekiyor. Bizler de ziyaretlerimizde süreci anlatacağız ortak vatan vurgusu yapacağız" ifadelerini kullandı.

DEM'İN TBMM BAŞKANVEKİLİ PERVİN BULDAN MI OLACAK?

Öte yandan geçtiğimiz günlerde vefat eden DEM Parti TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in yerine gelecek olan ismin de pazartesi günü pes peşe gerçekleştirilecek toplantılarda netleşmesi bekleniyor. Önder'in yerine daha önce de TBMM Başkanvekilliği yapan aynı zamanda İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan'ın gelmesi bekleniyor. TBMM Başkanvekilliği koltuğu için ismi geçen bir diğer kişi ise eski HDP Eş Genel Başkanı DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar.