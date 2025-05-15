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Son dakika: Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim

Son dakika haberleri... ABD Başkanı Donald Trump , Orta Doğu turu ayağının ikinci ayağı olan Katar'ın başkenti Doha'da temaslarını sürdürüyor. Trump, burada yaptığı açıklamada "Cuma günü İstanbul'a gelebilirim" dedi.

HABER MERKEZİ

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Son dakika: Trump: Yarın İstanbul’a gidebilirim

İstanbul'da Ukrayna ve Rusya arasında yapılacak barış görüşmelerine ilişkin değerlendirme yapan Trump, "Cuma günü İstanbul'da olabilirim. Ben gitmezsem Putin gelmez dedim, haklı çıktım" diye konuştu.

Trump, "F-35'lere basit bir güncelleme yapacaktık. Buna F-55 diyorum ama ben tek motor sevmiyorum. F-35'ler arada bir bozuluyor güzel bir güncelleme olacak F-35'ler için bu. Çin bu uçaklarımızı kopyaladı. F-22 tasarımımızı kopyaladılar dedim. Bence bu dünyanın gelmiş geçmiş en iyi uçağı. Gizliliğe inanmıyorum gizliliğin çoğu şekille alakalı" açıklamasını yaptı.

Son dakika: Trump: Yarın İstanbul’a gidebilirim Dünyanın gözü Türkiye'de! İstanbul Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine ev sahipliği yapıyor

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