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Dünyanın gözü Türkiye'de! İstanbul Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine ev sahipliği yapıyor

Dünya bugün Rusya-Ukrayna arasında İstanbul'da yapılacak olan barış görüşmelerine odaklandı.Putin üst düzey Rus diplomatlar ve savunma yetkililerinden oluşan bir heyeti görevlendirirken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Başkan Erdoğan'la görüşmek için Türkiye'ye geldi.

HABER MERKEZİ

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Dünyanın gözü Türkiye’de! İstanbul Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine ev sahipliği yapıyor

Rusya, İstanbul barış müzakerelerinde Ukrayna heyetiyle bir araya gelecek Rus heyetini belirlerken, ABD'li bir yetkili, Donald Trump'ın Türkiye'deki Ukrayna-Rusya görüşmelerine katılmayacağını açıkladı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakereleriyle ilgili kararname imzaladı.

Kararnameye göre, Rus heyetine Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek.

Dünyanın gözü Türkiye’de! İstanbul Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine ev sahipliği yapıyor

Heyette, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alacak.

Heyetteki uzmanlar listesinde ise Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin ve Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya'nın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksandr Polişçyuk ile Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov bulunuyor.

Dünyanın gözü Türkiye’de! İstanbul Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine ev sahipliği yapıyor

UKRAYNA'YI TEMSİL EDECEK İSİMLER BELLİ OLDU

Heyette, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Ihor Jovkva ve çok sayıda yetkili yer alacak.

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