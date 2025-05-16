"Terörün kullanım süresi sona erdi"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda düzenlenen, Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu programında yaptığı konuşmada, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan ve Ankara'da da hissedilen 5,2 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

"KIYMETİ İLERİDE ANLAŞILACAK"

Teşkilat Akademisi'ni, partinin omurgasını güçlendirmeyi amaçlayan çok önemli, kıymetli ve değeri ileride daha iyi anlaşılacak stratejik bir adım olarak gördüklerini vurgulayan Erdoğan, "Bu programı sadece eğitim vermek için değil dava şuurunu pekiştirmek, siyasal bilinci geliştirmek, AK Parti'nin temsilcisi olduğu vizyonu her bir kardeşimizin yüreğine nakşetmek için başlatıyoruz.

AK Parti Sürekli Eğitim Merkezi, Türkiye Yüzyılı'nın mimarlığını üstlenecek kadroları yetiştirecek bir vizyon çalışmasıdır. Bu çalışmalarla, il başkanlarımızla, ilçe yönetimlerimizle, mahalle temsilciliklerimizden kadın ve gençlik kollarımıza, teşkilatın kılcal damarlarına kadar ulaşacağız" diye konuştu.

"ORTAK ZAFERLERİMİZ OLDU"

Siyaset sahnesine öylesine, tesadüfen çıkmış bir kadro, teşkilat olmadıklarını dile getiren Erdoğan, kendilerini bir araya getiren, çıktıkları yolu birlikte yürüten ortak bir anlayışlarının, hedeflerinin, her şeyden öte ortak bir davalarının olduğunu vurguladı. Tüm insanlığın gözbebeği olan stratejik coğrafyamızda Türk, Kürt ve Arap'ın birlikte var olduğunu, birlikte savaştığını, galibiyeti de mağlubiyeti de birlikte yaşadığını söyleyen Erdoğan, "Coğrafya ve tarih, Türk, Kürt ve Arap'ı çözülmez, dağılmaz şekilde birbirine sıkıca bağlamıştır. Malazgirt, Türk, Kürt, Arap'ın ortak zaferidir. Çaldıran, Türk, Kürt, Arap'ın ortak zaferidir. Ridaniye, Kudüs'ün fethi, İstanbul'un fethi, daha nicesi ortak zaferimizdir.

Biz bu coğrafyada ittifak yapınca büyüdük, güçlendik, cihana hükmettik. Ancak dağılınca hep beraber fetreti yaşadık. Birbirimize düştüğümüzde zayıfladık, geriledik, çok büyük acılar yaşadık" ifadelerini kullandı.

"BİR MİLİM GERİ ADIM ATMAYIZ"

Başkan Erdoğan, bölücü terör örgütünün fesih kararı aldığını ve silah bırakacağını açıkladığını anımsatarak, "Bunu, milletimizin başına musallat olan 40 yıllık bir musibetten ilanihaye kurtulma ve bölgemizin kalıcı huzura kavuşması adına müspet karşıladık. Silah bırakma ve fesih sürecinin Milli İstihbarat Teşkilatımız ve güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle izleneceğini ifade ettik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin pozisyonu son derece nettir.

Biz, terörü, şiddeti, silahı tamamen terk edene suhuletle yaklaşırız. Ama yanlışta ısrar edenle de mücadeleden bir milim geri adım atmayız.

Unutmayın, bin düşünüp bir söylüyoruz.

Ayaklarımızı yere sağlam basıyoruz. Temkinliyiz, tedbirliyiz, sabırlıyız ama aynı zamanda iyimseriz, umutluyuz. Milletimizi, on binlerce canını, trilyonlarca dolarlık kaynağını yutan 40 yıllık terör girdabından tamamen çıkarmakta kararlıyız. Ne Irak'ta ne de Suriye'de sınırımızda terör örgütlerine tahammülümüz hiçbir zaman olmadı, bundan sonra hiç olmayacak.

Şunu artık herkes görmelidir; bölgemizde terör kullanım süresi bitmiştir, yabancı aktörlere bel bağlama dönemi kapanmıştır" dedi.