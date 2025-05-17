VI. Ahlak Şurası Hasan Kalyoncu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi

HASAN Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İslâm Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde; İslâm Düşünce Enstitüsü ile Türkiye Yazarlar Birliği'nin paydaşlığında, "VI. Ahlâk Şûrası" gerçekleştirildi.

AHLAKİ DEFORMASYON

ŞÛRAYA, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bir mesaj göndererek katkı sundu. Erdoğan mesajında; "VI. Ahlâk Şûrası'nda, dünyamızın en önemli sorunlarından olan ahlâkî deformasyonun nedenleri üzerinde durarak, çözüm noktasında İslamî ilimleri çeşitli boyutlarıyla ele alıp, çözüme katkı sağlayacak görüşlerin ortaya konulacağına inanıyorum" ifadelerine yer verdi. HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Haluk Kalyoncu, "Üniversitemiz, bir vakıf anlayışının, bir fikrin, insana hizmet anlayışının tezahürü olarak kurulmuştur. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi. GBB Başkanı Fatma Şahin, "Evliya Çelebi bütün dünyayı dolaşıyor, buraya gelince 'Şehr-i Ayıntab- ı Cihan' diyor. 'Bu şehri anlatmaya ne kalem yeter, ne kelam' diyerek Gaziantep'in büyüklüğünü ifade ediyor. Bu şehir, Şehr-i Medeniyet; bu şehir, Şehr-i Dua. Bu şehir, Yesrib'i Medine yapan Şehr-i Ensar'dır" ifadelerini kullandı.