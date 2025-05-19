PKK’nın fesih kararı sonrası ilk ziyaret: Pervin Buldan İmralı’ya gitti

PKK terör örgütü, 5-7 Mayıs tarihleri arasında yapılan kongrenin ardından sonuç bildirgesini açıklayıp silah bıraktığını duyurmuştu. Fesih kararı sonrası sıcak bir gelişme daha yaşandı. DEM Parti Van Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, fesih kararından sonra ilk kez İmralı'ya gitti.

Terörsüz Türkiye sürecinde İmralı'ya yapılan 5. ziyaret, fesih kararının verilmesinden sonraki ilk ziyaret oldu. Buldan, Abdullah Öcalan'la görüştü.

DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Buldan ile Avukat Özgür Erol, Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek üzere dün İmralı Adası'na gitti.

FESİH SÜRECİ NASIL İLERLEDİ?

22 Ekim 2024'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a örgütün lağvedilmesi çağrısında bulunmuştu. Başkan Erdoğan ise "Devlet Bey, tarih yazan, yol gösteren bir liderdir" açıklamasını yaptı. PKK, 5-7 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirdiği kongrede Abdullah Öcalan'ın çağrısı doğrultusunda eş zamanlı toplantılar düzenledi. Bu toplantılar sonucunda, örgütün fesih ve silah bırakma kararı aldığı kamuoyuna duyuruldu. Şimdi ise devlet kurumları, gerekli tüm çalışmaları titizlikle sürdürecek.