Anıtkabir’de tören

19 Mayıs Bayrak Devir Teslim Töreni sebebiyle Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları hazır bulundu. TCG Anadolu ilk kez Samsun'a geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "19 Mayıs, asil milletimizin yüksek onur ve asaletiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tarih sahnesinde bir kez daha şaha kalkışının başlangıcıdır. Türkiye'nin hayalleri sizin hayallerinizle örtüştüğü zaman ülkemiz daha güçlü olacaktır" dedi.

ÖZEL DEFTERİ İMZALADI

GENÇLERİN Türkiye'yi gururla temsil edeceğinin altını çizen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise "TCG Anadolu'nun Samsun'a varışıyla, 106 yıl önce aynı rotada bağımsızlık için yola çıkan millî mücadele kahramanlarının aziz hatıralarını selâmlıyoruz. 106 yıl sonra İstanbul'dan yola çıkan 81 gencimiz, bu tarihi yolculuğun final durağında, 19 Mayıs ruhunu Samsun'a taşıdılar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919'da meşalesini yaktığı istiklâl mücadelesi, bugün yerli ve milli teknolojilerle güçlenen bir Türkiye'nin vizyonuyla buluştu. Gençlerimizin dinamizm ve heyecanını, ülkemizin kalkınma hedefleriyle birleştirmekte kararlıyız" dedi. Bakan Bak, Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzaladı.