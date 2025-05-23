Kurban Bayramı tatili için karar açıklandı! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Son dakika haberi: Kurban Bayramı tatili ile ilgili merakla beklenen karar geldi. Kurban Bayramı tatilinin uzatılmadığı açıklandı. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak? İşte tüm soruların yanıtları...