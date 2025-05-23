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Kurban Bayramı tatili için karar açıklandı! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Son dakika haberleri... Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca vatandaş 'kurban bayramı tatili kaç gün olacak? kurban bayramı tatili uzatıldı mı? sorularının yanıtını merakla bekliyor. İşte o beklenen karar geldi. Kurban Bayramı tatilinin uzatılmadığı açıklandı. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Son dakika haberi: Kurban Bayramı tatili ile ilgili merakla beklenen karar geldi. Kurban Bayramı tatilinin uzatılmadığı açıklandı. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak? İşte tüm soruların yanıtları...

Kurban Bayramı dolayısıyla, 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra başlamak üzere 6, 7, 8 ve 9 Haziran'da kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı bildirildi.

NORMAL MESAİ 10 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü günü) kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecek.

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