Kırmızı Bültenle aranan 3 suçlu Türkiye’ye getirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.A. ve M.D.Ç ile ulusal seviyede aranan H.D. isimli şahısların yakalandığını ve Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını açıkladı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kırmızı bültenle aranan 3 suçluyu daha ülkeye getirdiklerini belirterek, "Bizden kaçamayacaklar. Bu kabine dönemimizde 337 suçlunun ülkemize iadesini sağladık" ifadesini kullandı. Yerlikaya, şunları kaydetti; "Türk polisinden kaçamayacaklar. Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum."