Başkan Erdoğan: Milletin hakkını yiyenin gözünün yaşına bakmayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 163. Kuruluş Yıldönümü'nde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sayıştayımızın 163. kuruluş yıldönümü vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyorum. Kıymetli buluşmaya vesile olan Sayıştay Başkanı Metin Yener'e ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum.

Devletin öncelikli görevi vatandaşına hizmettir. Millete hizmetin en önemli şartları vatandaşların güvenliğini tüm ülke çapında sağlamaktır. Kaynakların verimli kullanılması da aynı derecede önemlidir.

Zayıf, sağlıksız bir bütçe yönetimi hem devlet hem de millet için ciddi bir varoluş tehdidi oluşturur. Sayıştay başkanlığımız bu denli önemli bir vazifeyi tam 163 yıldır yerine getirmektedir.

Devlet hazinesinin, müdafaa edilmesi bu yönüyle Sayıştay'ın uktesindedir.

Bizim inancımızda, emanete sadakatsizlik ihanetle eş değerdedir. Kamu malına el uzatmak kul hakkına girmek en büyük günahlardandır.

Amir ya da memur fark etmeksizin, harcama yetkisine sahip her bir kamu çalışanı bu titizlikle hareket etmelidir. Kamu malının savurgan bir şekilde kullanılması bizim için asla kabul edilemez.

Türkiye bir hukuk devletidir. Türkiye'de kimse hukukun üstünde değildir. Kamu görevi ifa eden herkes milletin karşısına çıkmakla mükelleftir. Bir hukuksuzluk varsa bunu önce yargıya sonra da vatandaşa hesap vermek zorundadır.

SON DÖNEMDE YAPILAN TAHKİKATLARI OLUMLU KARŞILIYORUZ

Son dönemde yürütülen tahkikatları bu bakımdan olumlu karşılıyoruz. Anayasamızın sunduğu imkanlar çerçevesinde bu yönde atılan her müspet adımı desteklemeyi sürdüreceğiz.