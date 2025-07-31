Bakan Kurum: Afetin izlerini hızla sileceğiz

BURSA'NIN Kestel ve Gürsu ilçelerindeki orman yangını 4'üncü gününde, Orhaneli ve Harmancık ilçelerinde etkili olan orman yangını ise 5'inci gününde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği Harmancık'ta ise dün alevler yeniden canlandı. Karabük Merkez, Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde ise kontrol altına alınan orman yangınları bölgelerinde soğutma çalışmaları devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü 'Çankırı Yapraklı'da da meydana gelen yangın ekiplerimizin müdahaleleri sonucu kontrol altına alınmıştır' dedi.

128 MİLYONLUK ÖDENEK

ÖTE yandan Bursa'da alevlerin arasında kalan 48 dönümlük nektarin bahçesinin, etrafı küle dönen bölgede yeşil kalması dikkat çekti. Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde, soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede dün saat 15.00 sıralarında canlanan alevlere helikopterlerle müdahale edilirken, Harmancık Belediyesi'nden yapılan anonslarla da vatandaşların söndürme çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye gitmesi çağrısı yapıldı. Aydın'ın Efeler ilçesinde de ziraat alanında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlerin arasında kalan 48 dönümlük nektarin bahçesinin, etrafı küle dönen bölgede yeşil kalması dikkat çekti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınlarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Kurum, 20 Temmuz'dan bu yana çıkan orman yangınlarında 7 ilde 66'sı konut 132 bağımsız birimin yıkıldığını veya ağır hasar gördüğünü açıkladı. Bakan Orman yangınlarının kontrol altına alındığı noktalarda hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten ve son verileri açıklayan Kurum, "20 Temmuz'dan bu yana ülkemizde meydana gelen orman yangınlarının kontrol altına alındığı alanlarda hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. Ekiplerimizce yapılan çalışmaları sonucunda şu ana kadar Karabük'te 74, Bilecik'te 16, Sakarya'da 12, Uşak'ta 13, Antalya'da 7, Bursa'da 5, Kahramanmaraş'ta 5 olmak üzere 66'sı konut toplam 132 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu tespit ettik. Milletimizin endişesi olmasın, yangında zarar gören tüm şehirlerimizde afetin izlerini hızla sileceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise 1 Haziran tarihinden bugüne kadar orman yangınlarından etkilenen 13 ilde toplam 407 konut, 17 iş yeri, 96 ahırın yıkık ve ağır hasarlı olarak tespit edildiğini, bu illere toplam 128 milyon 470 bin lira ödenek gönderildiğini bildirdi.

39 KİŞİ TUTUKLANDI

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç ise yurt genelindeki orman yangınlarıyla ilgili olarak 1 Haziran'dan bu yana 168 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Tunç, şüphelilerden 39'unun tutuklandığını söyledi. Tunç, "Adli boyutla ilgili olarak cumhuriyet başsavcılıklarımız mutlaka soruşturma başlatır. Yangının sebebi bulunmaya çalışılır. 1 Haziran'dan itibaren 39 kişi tutuklandı. 64'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturmalar devam ediyor. Geçmişte orman yangınlarına sebebiyet vermek suçundan 127 kişi cezaevinde bulunuyor, bunların 67'si hükümlü" dedi.